La RATP étend son service de réparation de vélos dans les gares

Il passe à la vitesse supérieure. Le service de réparation de vélo en gares, testé par la RATP depuis novembre 2017, va être pérennisé et surtout étendu à compter de ce mardi 2 avril 2019.

Déjà à l'essai sur le RER A à Joinville-le-Pont (94) et sur le RER B à Bourg-la-Reine (92), il sera disponible dans huit nouveaux lieux du réseau, dont Denfert-Rochereau dans la capitale et à la station Saint-Denis-Université sur la ligne 13 du métro.

Chacun accueillera les équipes de «l’Atelier en gare» une à deux fois par mois. Les réparateurs proviennent de deux start-up françaises : Ridy et Help My Bike. Concrètement, les voyageurs peuvent leur déposer leur bicyclette – y compris électrique – le matin et la récupérer le soir réparée.

Concernant les tarifs, il faut par exemple compter 35 euros pour une révision complète ou 12 euros pour changer une chambre à air. A noter qu’il est possible de réserver au préalable un créneau horaire sur le site web dédié.