La Monnaie de Paris va rééditer une médaille au profit de Notre-Dame

La Monnaie de Paris a annoncé mardi 16 avril sur Twitter qu'elle allait rééditer et mettre en vente une médaille de 2013 représentant Notre-Dame de Paris, afin de participer au financement de sa reconstruction.

Cette médaille en bronze argenté avait été commercialisée à l'occasion des 850 ans de la cathédrale. Elle présente sur sa face principale une vue de la façade sud de l'édifice, au-dessus de laquelle on peut observer des détails architecturaux, dont une gargouille. Quant au revers, il est entièrement orné d'une reproduction de la rosace nord de Notre-Dame, l'un des chefs-d'oeuvre les plus célèbres du monument.

Nous allons rééditer cette médaille de 2013 et la mettre en vente au profit de la reconstruction de #NotreDamedeParis. pic.twitter.com/G7U21o6WAL — Monnaie de Paris (@MonnaieDeParis) 16 avril 2019

Répondant sur Twitter aux questions d'internautes lui demandant des précisions, la Monnaie de Paris a affirmé qu'elle souhaitait fabriquer et mettre en vente cette médaille «au plus vite». L'institution monétaire n'a pour l'instant pas donné de détails sur son prix ni sur les points de vente où il sera possible de la trouver.

Cette annonce tombe quelques jours seulement après une autre initiative de la Monnaie de Paris en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Fin mars, elle a lancé une nouvelle collection de 23 pièces, coûtant entre 13 et 200 euros, représentant notamment des figures historiques (Louis XIV, Napoléon, D'Artagnan...). Pour chaque pièce achetée, un euro est reversé à la Fondation du patrimoine, contribuant ainsi au financement des projets de restauration de monuments de la mission Stéphane Bern.