Tout savoir sur Unu, ce petit scooter électrique qui investit les rues de la capitale

Après un lancement réussi à Berlin en 2011, la marque allemande Unu a commencé à commercialiser ses petits scooters électriques à Paris, surfant sur la popularité que connaissent depuis peu ces nouveaux moyens de déplacement plus respectueux de l'environnement.

Impossible de passer à côté de ces «scooters urbains» électriques – comme se définit la marque – qui ont depuis peu fait leur apparition dans la capitale. Au feu rouge, ils arborent un look rétro, et affichent une taille bien plus petite que la plupart des autres deux-roues.

Mais contrairement aux Cityscoot ou aux Coup, ils ne sont pas disponibles en free-floating, mais à la vente. Ils existent en 7 coloris (et 3 coloris de selle) et en 3 modèles, qui correspondent à la puissance du véhicule (1.000, 2.000 ou 3.000 watts). Sachant que le modèle de 3.000 watts est recommandé pour se déplacer à Paris.

Une vitesse maximale de 45 km/h

Avec un poids de 66 kg (ou 75 kg avec deux batteries) et une vitesse maximale de 45 km/h, le scooter Unu se manipule facilement, y compris par ceux qui n'auraient jamais conduit de deux-roues. Un simple BSR suffit d'ailleurs pour le conduire.

Accessible à tous donc, sa prise en main est très simple mais ne doit pas masquer une autre réalité : conduire un scooter en ville peut s'avérer dangereux et demande une concentration continue. Surtout pour le scooter Unu, qui peut se faufiler partout mais qui peine à dépasser rapidement.

Une autonomie de 46 km environ par batterie

Pour le recharger, il suffit de retirer la batterie et de la brancher sur une prise secteur. Mais attention à ne pas se faire avoir, car chaque batterie ne tient pas plus de 46 km environ. Une distance qui oblige à la recharger tous les deux jours grand maximum, voire tous les jours pour ceux qui utiliseraient leur scooter plusieurs fois par jour.

Sachant que le coffre – qui n'existe d'ailleurs que pour contenir les batteries – possède un emplacement pour deux batteries. Ceux qui souhaiteraient s'en offrir une deuxième pourraient ainsi doubler leur autonomie (environ 92 km donc).

Des prix compris entre 1 899 à 3 144 euros

En vente uniquement sur internet, les scooters Unu coûtent entre 1 899 euros pour le modèle basique de 1.000 watts et jusqu'à 3 049 euros pour la version la plus travaillée, pour le modèle de 3.000 watts. A savoir que tous les modèles peuvent également être vendus sur 24 mois (moyennant un surcoût compris entre 67 et 99 euros).

Soit 82 euros par mois pour le modèle basique (qui reviendra alors à 1 968 au lieu de 1 899 euros) ou 131 euros par mois pour le modèle le plus travaillé (qui reviendra donc à 3 144 au lieu de 3 049 euros).

Et pour ceux qui souhaiteraient sauter le pas, la marque propose des tests gratuits à effectuer dans Paris. Pour ce faire, il suffit de contacter l'un des différents «pionniers» commerciaux, disponibles pour présenter les différents modèles et pour expliquer la prise en main. Idéal pour les indécis.