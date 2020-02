Tout savoir sur Agnès Buzyn, nouvelle candidate LREM aux municipales à Paris

Agnès Buzyn, 57 ans, a été désignée ce dimanche 16 février comme nouvelle candidate LREM pour les élections municipales à Paris, après le retrait de Benjamin Griveaux. Elle a démissionné de son poste de ministre des solidarités et de la santé du gouvernement Edouard Philippe.

Agnès Buzyn est née à Paris en 1962, d'une mère psychologue, psychanalyste et écrivain et d'un père chirurgien. Ce dernier avait été déporté, avec ses parents, depuis leur Pologne natale jusqu'au camp d'extermination Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Seul son père est revenu. Après avoir vécu en Palestine puis à Oran (Algérie), il s'est installé à Paris en 1956, où il a fait la connaissance de la mère d'Agnès Buzyn.

Celle-ci a effectué toute sa scolarité dans la capitale. Elle est notamment passée par la prestigieuse Ecole alsacienne, avant de devenir interne à l'AP-HP puis médecin et professeur d'université en médecine. De 1992 à 2011, Agnès Buzyn a été responsable de l’unité de soins intensifs d’hématologie adulte et de greffe de moelle à l'hôpital Necker, tout en travaillant sur l’immunologie des tumeurs à l’Institut Cochin.

des liens avec les laboratoires

Entre 1998 et 2011, elle a effectué des missions rémunérées (organisation de congrès et présence au conseil consultatif) de trois laboratoires pharmaceutiques. En parallèle, elle a été présidente du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de 2008 à 2013, et a intégré le Comité à l'énergie atomique en 2009.

Agnès Buzyn a été nommée, en mars 2016, présidente du collège de la Haute Autorité de santé, par François Hollande. Cette organisation, créée en 2004, a pour but d'évaluer le coût et la pertinence des produits et des actes médicaux, de définir et transmettre aux praticiens de santé les recommandations de bonne pratique clinique et de santé publique, et de certifier les établissements de santé.

En mai 2017, à la suite de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, Agnès Buzyn a intégré le gouvernement d'Edouard Philippe, en tant que ministre de la Santé et des solidarités. Elle a ensuite notamment mené la réforme des vaccins (passant de 3 obligatoires à 11), l'arrêt du remboursement de l'homéopathie, le projet de loi bioéthique (dont la mesure phare est l'ouverture de la PMA aux couples de femmes) ainsi que la crise dans les hôpitaux. De plus, Agnès Buzyn était à la pointe de la lutte contre le coronavirus.

Dans le cadre des élections municipales 2020 à Paris, à la suite du retrait de Benjamin Griveaux, le vendredi 14 février après la divulgation de vidéos intimes, Agnès Buzyn a été désignée pour le remplacer à la tête de la liste LREM le dimanche 16 février. Dans la foulée, elle a quitté son poste de ministre de la Santé. C'est la première campagne politique que mène Agnès Buzyn.

Sur le plan personnel, elle a été mariée en premières noces à Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil, avec lequel elle a trois enfants. L'un d'entre eux est aujourd'hui le mari de Nelly Auteuil, la fille de Daniel Auteuil et d'Emmanuelle Béart. Agnès Buzyn est désormais mariée à Yves Lévy, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).