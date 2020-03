Coronavirus : faut-il craindre une deuxième vague de contaminations ?

Singapour, Hong Kong, Australie... En Asie et en Océanie, plusieurs pays voient leur nombre de cas de contaminations au coronavirus de nouveau augmenter, alors qu'ils pensaient l'épidémie sous contrôle. Une deuxième vague qui pourrait également arriver en France.

En effet, une épidémie s'arrête par acquisition d'une «immunité grégaire», explique à l'AFP le spécialiste en santé publique et en épidémiologie Antoine Flahault, qui dirige l'Institut de santé global à l'Université de Genève (Suisse). «L'immunité grégaire (ou collective, NDLR), c’est la proportion de personnes immunisées contre le virus (par infection ou par vaccin quand il existe) qui doit être atteinte pour bloquer tout risque de résurgence de l'épidémie», indique-t-il.

Cette proportion dépend du «nombre de personnes que contamine chaque cas», commente pour CNews l'épidémiologiste Catherine Hill. Ce nombre, appelé R 0 , «est une mesure de la contagiosité de la maladie». Plus la maladie est contagieuse, plus la proportion des personnes immunisées doit être élevée pour stopper l'épidémie.

Dans le cas du coronavirus, sachant qu'une personne infectée contamine en moyenne 2,5 individus, Catherine Hill estime que «l'épidémie s'arrêtera lorsque 60% de la population sera immunisée». En effet, à partir de ce moment-là, chaque malade ne pourra contaminer en moyenne que moins d'une personne.

Trois vagues pour la grippe espagnole de 1918

Problème, même après la première vague de l'épidémie, ce taux de 60% ne sera pas atteint, y compris en France. D'où la crainte d'une deuxième vague, voire de plusieurs autres derrière, mise en avant par Catherine Hill, Antoine Flahault ou encore François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. La grippe espagnole, apparue à la fin de la Première Guerre mondiale, a par exemple provoqué trois vagues épidémiques, responsables de 50 millions de morts dans le monde en deux ans, soit davantage que les combats de la Grande Guerre.

«On cherche actuellement à gagner du temps en confinant la population, car on espère réussir à trouver un vaccin», explique Catherine Hill. En effet, un vaccin - qui pourrait être disponible d'ici 12 à 18 mois selon des multinationales de l'industrie pharmaceutique - changerait radicalement la donne, puisqu'il permettrait d'atteindre les 60% de personnes immunisées (l'immunité grégaire ou collective) sans qu'elles aient toutes besoin d'avoir été contaminées par le virus.

Aux Pays-Bas et en Suède au contraire, on essaie d'atteindre cette immunité collective dès maintenant, en évitant de confiner totalement la population, de façon à éviter un nouveau pic épidémique l'an prochain. Et ce, malgré les critiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre cette stratégie, jugée «dangereuse».

Une immunité collective potentiellement meurtrière

Catherine Hill explicite : «Si 60% de la population française est infectée, cela fait 40 millions de Français contaminés par le coronavirus. Avec un taux de mortalité du Covid-19 d'environ 3% en France, cela provoquerait des centaines de milliers de morts.» Précisément 1,2 million de décès si l'on fait le calcul. Et cela sans compter la probable submersion du système de santé provoquée par l'afflux de malades dans les hôpitaux.

Un constat accablant qui a provoqué le revirement spectaculaire du Royaume-Uni. Le gouvernement de Boris Johnson avait lui aussi misé au départ sur la stratégie de l'immunité collective, avant de prendre finalement des mesures de distanciation sociale plus drastiques en début de semaine, après la publication d'un rapport alarmant de l'Imperial College de Londres, estimant que le coronavirus pourrait tuer jusqu'à 260.000 personnes dans le pays sans changement de paradigme du pouvoir britannique.