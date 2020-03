Pollution, bruit, lumière... les effets inattendus du confinement à Paris

Le confinement décrété contre la pandémie de coronavirus entraîne certaines conséquences inattendues, bien éloignées de la lutte contre la maladie pour les habitants de région parisienne.

«La diminution du bruit est énorme», relève lundi 23 mars la présidente de Bruitparif, Fanny Mietlicky. Depuis le mardi 17 mars, date de mis en place du confinement, les émissions sonores chutent progressivement, en même temps que le trafic automobile se raréfie.

Résultat : les appareils de mesure de Bruitparif enregistrent une baisse quotidienne moyenne entre 5 et 7 décibels. «En sachant qu'une baisse de 5 db représente environ une suppression de 66 % du bruit et 7 db de près de 80 %», explique la spécialiste.

Et ce constat est général, puisqu'il s'applique «pour les pics sonores produits par des deux-roues ou des sirènes de véhicules d’urgence, comme pour le bruit global de fond». Certains habitants de la capitale l'ont sans doute remarqué : «on retrouve des sonorités qu’on n’avait pas habitude d'entendre à Paris, comme des chants d’oiseaux», se réjouit Fanny Mietlicky.

Les «nuisances festives» disparues ?

Mais il n'y a pas que le trafic. Avec les mesures de restriction, les nuisances sonores ont aussi baissé dans les quartiers habituellement festifs, avec de nombreux bars et restaurants : «par exemple, rue des Lombards, on est passé de 70 à 55 db sur l'horaire 22h-2h du matin. Une baisse de 15 db, cela veut dire qu'il n'y a plus de bruit», décrypte la présidente de Bruitparif.

En outre, les riverains des chantiers à l'arrêt, en particulier ceux du Grand Paris Express, peuvent profiter du silence, tandis que les personnes habitant près des aéroports ont davantage de calme en raison de la forte diminution des vols.

La pollution plus tenace

La qualité de l'air, elle, a mis davantage de temps pour s'améliorer, la faute à la météo. L'oxyde d'azote, très lié au trafic routier, a vite diminué. Mais l'agriculture (avec l'épandage) et surtout le chauffage (notamment au bois), couplés à «des conditions météo spécifiques», ont entraîné la formation de particules fines les premiers jours du confinement, souligne lundi 23 mars Karine Léger, la directrice d'Airparif.

En clair, s'il n'y avait pas eu le confinement, la région parisienne aurait sans doute subi un pic de pollution, comme c'est régulièrement le cas au mois de mars. La situation est toutefois «en train de s'améliorer nettement cette semaine, en particulier grâce au vent qui disperse les polluants», souligne la spécialiste, alors que les prévisions d'Airparif virent désormais au vert.

«Dans un contexte malheureusement dramatique, ces chiffres confirment notre discours depuis 2014 à Paris : la principale source de pollution est le trafic automobile», réagit Célia Blauel, adjointe parisienne au climat, à l'eau et aux canaux.

Si le bilan sur la qualité de l'eau de la Seine ne sera officialisé que dans plusieurs semaines, l'adjointe met déjà en avant une «forte diminution du trafic fluvial. Les très nombreux bateaux de tourisme ne naviguent plus, il ne reste que quelques transports de fret».

Et surtout, Célia Blauel note «clairement une baisse de la pollution lumineuse» dans la capitale ces derniers jours. «Les enseignes de magasins ainsi que certaines publicités sont éteintes, ou plus allumées entièrement». Ces lumières sont souvent critiquées pour nuire au bon fonctionnement des cycles de sommeil des habitants des villes.

«La pollution de l’air, la pollution sonore et la pollution lumineuse sont des fléaux pour la santé des Parisiens ainsi que pour la biodiversité et la nature. On pourra s'interroger et tirer des enseignements pour la suite».