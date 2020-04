Chine : des caméras installées devant la porte d’entrée des personnes en quarantaine ?

Après un voyage dans le sud de la Chine, un expatrié irlandais de 34 ans et sa famille ont commencé leur quarantaine à domicile, une mesure imposée par Pékin pour freiner la propagation du coronavirus. L'homme a découvert une caméra de surveillance fixée devant la porte de son appartement. L'objectif pointait droit sur lui.

«(Avoir une caméra devant votre porte) est une incroyable atteinte à la vie privée», a déclaré Ian Lahiffe. «Il semble que ce soit une énorme saisie de données. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est légal.»

Bien qu'il n'y ait pas d'annonce officielle indiquant que les caméras doivent être fixées à l'extérieur du domicile des personnes en quarantaine, cela se produit dans certaines villes de Chine depuis au moins février, selon trois personnes qui ont également raconté leur expérience devant les caméras de CNN.

La Chine vit avec la vidéosurveillance

La Chine n'a actuellement aucune loi nationale spécifique pour réglementer l'utilisation des caméras de surveillance, mais les appareils font déjà partie de la vie publique : ils surveillent quand les gens traversent la rue, entrent dans un centre commercial, dînent dans un restaurant, montent dans un bus ou sont assis dans une salle de classe.

Plus de 20 millions de caméras avaient été installées à travers la Chine en 2017, selon la chaîne de télévision publique CCTV. Mais d'autres sources suggèrent un nombre beaucoup plus élevé. Selon un rapport d'IHS Markit Technology, la Chine comptait 349 millions de caméras de surveillance installées en 2018, soit près de cinq fois le nombre de caméras aux États-Unis.

La Chine compte également huit des 10 villes les plus surveillées au monde en fonction du nombre de caméras pour 1.000 habitants, selon la société britannique de recherche technologique Comparitech.

Mais depuis la pandémie de coronavirus, les caméras de surveillance se rapprochent de la vie privée des gens, passant des espaces publics de la ville aux portes d'entrée de leurs maisons - et dans de rares cas, des caméras de surveillance sont même installées à l'intérieur de leurs logements.

Fin février, William Zhou, un fonctionnaire, est rentré dans la ville de Changzhou, dans l'est de la province du Jiangsu, depuis sa province natale d'Anhui. Le lendemain, il a déclaré qu'un travailleur communautaire et un policier étaient venus à son appartement et avaient installé une caméra dans un placard de sa maison, pointant vers sa porte d'entrée.