Déconfinement : départements en «rouge» ou «vert», qu'est-ce que ça change ?

Une France «coupée en deux». Edouard Philippe a dévoilé ce jeudi 7 mai la carte officielle du déconfinement, avec des départements classés «vert» ou «rouge», en fonction de la circulation du coronavirus et des capacités en réanimation et de dépistage. Ces deux catégories détermineront à partir du 11 mai le niveau de relâchement des restrictions en vigueur depuis le 17 mars.

Si le déconfinement prendra «une forme plus stricte» dans les départements classés «rouge», «il y a (...) une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouge», a reconnu Edouard Philippe la semaine dernière. Par exemple la prolongation de la fermeture des bars, cafés, restaurants, hôtels, cinémas, théâtres, et autres grands musées, la limitation des déplacements à 100 km autour du domicile, ou encore l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Alors que va changer concrètement cette classification pour les habitants ? Deux choses principalement. D'une part, le retour des élèves au collège le 18 mai, en commençant par la 6e et la 5e, ne pourra se faire que dans les départements «verts». Idem pour la réouverture des parcs et jardins à partir du 11 mai.

Une souplesse laissée aux autorités locales

La couleur «rouge» ou «verte» servira aussi de guide aux autorités locales (préfectures, rectorats, maires, etc.) pour prendre leurs décisions, par exemple au sujet de la réouverture des écoles primaires, a précisé Edouard Philippe la semaine dernière. «Si un maire nous dit que dans telle commune, compte tenu de l'explosion du nombre de cas, on n'est pas encore prêt, on discutera avec eux et on comprendra la spécificité de la situation dans cette commune, pour essayer de trouver la bonne façon, le bon rythme, d'ouvrir l'école», a expliqué le Premier ministre.

Des marges de manœuvre seront donc laissées aux autorités locales pour organiser certains aspects du déconfinement, en fonction de la couleur de leur département. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a confirmé la semaine dernière. La «différenciation sera aussi le fait de décisions locales (…) : dans ces zones qu’on appelle 'rouges', il y aura la possibilité de fermer si nécessaire des écoles, des commerces ou des lieux extérieurs», a-t-il indiqué.

Il est par ailleurs à noter que l'Ile-de-France, l'une des quatre régions classées «rouge» (avec les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté, auxquelles il faut ajouter Mayotte), fera l'objet de restrictions supplémentaires dans les transports en commun. Leur accès sera en effet «réservé aux heures de pointe aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer». Des «mesures supplémentaires» pourraient être prises dans les transports de cette région si la situation sanitaire ne s'améliorait pas, a précisé Edouard Philippe ce jeudi.