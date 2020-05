Déconfinement : ces commerces et lieux qui ne rouvrent pas encore

Il faudra encore être patient pour se rendre à nouveau dans ces endroits. Le déconfinement progressif débute ce lundi 11 mai en France. Mais certains commerces et lieux restent fermés, lesquels ?

LES BARS, CAFES ET RESTAURANTS



«Le 11 mai, tous les commerces fermés depuis le mois de mars rouvriront, sauf les bars, cafés et restaurants», a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. De nouvelles étapes seront envisagées au début du mois de juin dans les départements qui «se maintiennent au vert pendant trois semaines», notamment à propos de l'ouverture des cafés et restaurants, a précisé le Premier ministre Edouard Philippe.

LES LIEUX CULTURELS et de culte

La fermeture des cinémas, théâtres, salles de spectacle et grands musées est prolongée. Les salles des fêtes et les salles polyvalentes resteront également fermées jusqu'au 1er juin, a indiqué Edouard Philippe. Et les événements rassemblant plus de 5 000 personnes ne pourront se tenir avant le mois de septembre.

Quant aux lieux de culte, ils ne peuvent toujours pas organiser de manifestations religieuses. Mais Christophe Castaner travaille avec leurs responsables «aux conditions d'une reprise des cérémonies religieuses» avec du public d'ici à «la fin du mois».

LES PISCINES ET LES SALLES DE SPORT

La pratique sportive individuelle en extérieur est autorisée, mais les lieux de sport couverts, tels que les piscines et les salles de sport, restent fermés. Ces dernières se préparent à une éventuelle ré-ouverture au début du mois de juin et réfléchissent à de nouvelles organisations d'accueil. Avant l'annonce du confinement, elles avaient déjà mis en place des mesures sanitaires dans leurs établissements, en banissant un appareil d'entraînement sur deux par exemple, pour respecter la distanciation sociale.

LES PLAGES, lacs et centres nautiques

«La règle générale, c'est la fermeture», a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner le 7 mai lors d'une conférence de presse. Les plages du pays restent donc le plus souvent fermées au moins jusqu'au début du mois de juin, même celles situées dans les départements en vert.

Des ouvertures peuvent néanmoins se faire au cas par cas, à la demande des maires et sur autorisation des préfets, mais à condition de présenter «un dispositif et des aménagements suffisants poour garantir la distanciation physique». Cela concerne également les lacs et les centres nautiques.

des exceptions dans les departements en rouge

Par ailleurs, pour les départements en rouge, soit ceux où le virus circule encore activement, des restrictions supplémentaires sont imposées : pas d'ouverture des parcs et jardins le 11 mai ni des collèges le 18 mai. En outre, une décision sera prise fin mai sur la réouverture des lycées ou non en juin dans l'ensemble du pays.

Les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés peuvent également rouvir sur tout le territoire en accord avec les préfets, excepté en Île-de-France. Dans cette région encore fortement touchée, le ministre de la Santé Olivier Véran demande aux entreprises «de recourir au maximum au télétravail» et aux habitants de limiter leurs déplacements au strict nécessaire.