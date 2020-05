Week-end de l’Ascension : Bison futé prévoit un trafic plus important

Bison Futé prévoit une augmentation du trafic sur le territoire pour le week-end prolongé de l’Ascension qui commence ce jeudi 21 mai, tout en restant en deçà des niveaux habituels pour cette période.

Sans justification valable, les Français devront circuler dans une zone de 100 km autour de leur domicile «et dans le respect des gestes barrières contre le Covid-19», rappelle le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué publié ce mardi 19 mai.

Cette contrainte de distance va conduire les automobilistes à changer la physionomie de leurs trajets, «au profit d’un éclatement dans le temps des déplacements de courtes distances sur l’ensemble de la période du mercredi au dimanche».

Ainsi, une circulation plus dense que ces derniers jours est attendue sur le réseau routier national et les réseaux secondaires, notamment autour des grandes métropoles, mais aussi en direction des plages qui accueillent de nouveau du public.

difficultés de circulation le matin dans le sens des départs

Plus précisément, des difficultés de circulation sont prévues ponctuellement le matin dans le sens des départs et en fin de journée dans le sens des retours. L'organisme évoque notamment la région parisienne, ainsi que les villes de Lyon, Marseille, Toulouse Bordeaux et Lille.

A noter que dans le cadre de la crise liée au Covid-19, les interdictions de circulation des véhicules poids-lourds sont levées du mercredi 20 mai 16 h jusqu'au jeudi 21 mai minuit et du dimanche 31 mai 22 h jusqu'au lundi 1er juin minuit, ce qui devrait générer davantage de trafic.

Bison Futé appelle également les conducteurs à la prudence sur les routes au regard du grand nombre d’infractions au Code de la route constatées depuis le début du confinement, en particulier les excès de vitesse.