Déconfinement le 2 juin : ce qui va changer

La fin de la première phase de déconfinement approche. Le 2 juin ouvrira la seconde étape, qui durera trois semaines. Lycées, bars, voyages... qu'est-ce qui va changer ?

«Je donne rendez-vous aux Français à la fin du mois de mai pour évaluer les conditions dans lesquelles nous organiserons une nouvelle phase de déconfinement», a annoncé à l'Assemblée Edouard Philippe mardi 28 avril. A ce jour, de nombreuses questions restent donc en suspens, mais le Premier ministre a tout de même donné quelques indications. Ainsi, la réouverture des lycées, en commençant par les lycées professionnels, pourrait notamment être de mise en juin. Edouard Philippe a indiqué que la décision serait prise fin mai.

Même cas de figure pour les cafés, restaurants et bars. De nouvelles étapes seront envisagées pour eux début juin dans les départements qui «se maintiennent au vert [où le virus est moins présent, ndlr] pendant trois semaines», a précisé le Premier ministre. En effet, des disparités pourraient encore exister entre les différents territoires, selon la nouvelle carte du déconfinement : «La distinction entre vert et rouge, qui existe et qui existera dès le 11 mai, aura peut-être vocation à s'accentuer à partir du mois de juin», avait-il averti auparavant.

Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement prendrait en particulier des décisions sur l'organisation des cafés et restaurants, mais aussi des vacances. Les interrogations sur celles-ci sont encore nombreuses. Notamment au sujet des voyages à l'étranger, le gouvernement ayant déjà donné son feu vert aux réservations «en métropole et en Outre-Mer» pour juillet et août.

Le gouvernement statuera également sur la réouverture, ou pas, des grands musées, des cinémas, théâtres mais aussi des salles de concert, salles des fêtes et salles polyvalentes. Le Premier ministre avait annoncé que ces lieux culturels resteraient fermés «jusqu'au 1er juin». Quant aux lieux de culte, s'ils sont ouverts, il leur avait été demandé de ne pas organiser de cérémonies avant le 2 juin.

Bien entendu, d'autres décisions pourraient être annoncées. Par exemple sur les cas particuliers des plages, dont l'ouverture est actuellement demandée par les maires et autorisée par les préfets. Ou encore des jardins, pour lesquels l'ouverture est propre à la propagation du virus dans chaque département.