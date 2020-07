14 juillet : tout savoir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron

C'est une prise de parole très attendue. Le président Emmanuel Macron s'exprimera face aux Français le 14 juillet prochain, jour de la fête nationale. A quoi va-t-elle ressembler ?

Une interview télévisée face à deux journalistes

Le chef de l'Etat se pliera à l'exercice de l'interview télévisée, sa première depuis avril 2018, lors de laquelle il avait fait face à Jean-Jacques Bourdin (RMC/BFM TV) et Edwy Plenel (Mediapart). Cette fois-ci, il sera interrogé par un duo inédit de journalistes, composé de Léa Salamé, co-animatrice de l'émission politique «Vous avez la parole» sur France 2, et Gilles Bouleau, présentateur du journal de 20 heures de TF1, selon les informations du Parisien. L'interview est prévue vers 13h, en direct, une fois la cérémonie place de la Concorde à Paris terminée.

Le retour d'une vieille tradition

En accordant une interview télévisée le 14 Juillet, Emmanuel Macron renoue avec une vieille tradition présidentielle, qu'il avait lui-même supprimée à son arrivée à l'Elysée, en 2017. Instaurée par Valéry Giscard d'Estaing en 1978, elle a été perpétuée par son successeur François Mitterrand, puis par Jacques Chirac, avant d'être enterrée par Nicolas Sarkozy, puis rétablie par François Hollande.

Quelques déclarations restées dans les mémoires ont été prononcées à l'occasion de ces entretiens du 14 Juillet, telle la fameuse «Elles font pschitt» de Jacques Chirac en 2001 au sujet des sommes de ses voyages privés en tant que maire de Paris entre 1992 et 1995. L'ancien président, décédé l'an dernier, s'est également illustré en 2004 en lançant «Je décide et il exécute» en parlant de son ministre des Finances, un certain Nicolas Sarkozy.

Un entretien pour préciser le cap de la fin de son quinquennat

Lors de son allocution le 14 juin dernier, la quatrième depuis le début de la crise du coronavirus, Emmanuel Macron a fait des annonces sur le déconfinement, et a également précisé la teneur de sa prochaine prise de parole, qui aura donc lieu le 14 juillet. «Les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. (…) Je m’adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions. Et cela ne s’arrêtera pas», a déclaré le président de la République.

Un nouveau cap pour la fin de son quinquennat, deux ans avant la présidentielle de 2022, dont il a déjà donné les grandes lignes dans une série de tweets dimanche. «Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne : voilà nos priorités pour les mois à venir», a-t-il tweeté. Le nouveau Premier ministre Jean Castex précisera ces orientations lors d'un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le lendemain à 15h.

Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne : voilà nos priorités pour les mois à venir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

