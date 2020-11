Les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables 10 fois, affirme l'UFC-Que choisir

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir assure après un test que les masques chirurgicaux peuvent être lavés et réutilisés plusieurs fois.

«Bonne nouvelle pour le porte-monnaie et la planète ! Les masques chirurgicaux, normalement destinés à être jetés après 4 h d’utilisation, conservent de très bonnes capacités de filtration après 10 lavages en machine à 60 °C», souligne ainsi l’UFC dans un article explicatif sur son site.

Pour parvenir à une telle conclusion, l’association de consommateurs a testé trois modèles de masques dits chirurgicaux, achetés pour deux d’entre eux en grande surface et en parapharmacie pour le dernier. Les trois masques ont été lavés à 10 reprises, passés au sèche-linge autant de fois et repassés à faible température.

A l’issue de ce traitement, les masques avaient tenu le coup, notamment au niveau des élastiques, présentant juste un «léger feutrage». Surtout, «leur capacités de filtration se sont maintenues à un niveau suffisant pour un usage grand public : 100% pour l’un des chirurgicaux, 90% pour le second et 98%» pour le troisième, relève l’UFC Que Choisir.

Sur le deuxième critère étudié par l’association, celui de la respirabilité, deux modèles affichaient un niveau «très au-delà du minimum requis». Quant au troisième, même neuf, il ne remplissait pas les exigences en vigueur. Il s’en approchait toutefois – y compris après les lavages – pour un «usage confortable lors d’activités calmes».

Pour l’UFC, le résultat de son test pourrait constituer une avancée, tant au niveau économique qu’au niveau environnemental.

«Absolument pas recommandable»

Ce n’est pas la première fois que le sujet de la réutilisation des masques jetables est abordé. En septembre dernier, Philippe Vroman, enseignant-chercheur au laboratoire Gemtex, de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), à Roubaix (Nord) assurait déjà qu’on pouvait laver et réutiliser ces masques jusqu’à 5 fois.

Reste que, pour l’heure, les recommandations sanitaires ne confirment pas la réutilisation possible de ces masques et soulignent toujours qu’ils doivent être changés toutes les 4 heures. Rémi Reuss, responsable de développement, santé et sécurité au travail de l’Afnor, l'Association de normalisation qui oriente et coordonne l'élaboration des normes nationales, assurait également en septembre que le «lavage du masque chirurgical n’est absolument pas recommandable».