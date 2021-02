Paris Police 1900 : «Dans cette série, il n'y a pas beaucoup de femmes» pour la commissaire Lola Menahem

Invitée de la Matinale de CNEWS ce lundi 15 février, la commissaire de police et porte-parole adjointe de la police judiciaire Lola Menahem a accepté de faire un comparatif entre la police parisienne en 1900 et celle d'aujourd'hui. Pour elle, l'une des principales évolutions est la «féminisation» du corps de métier.

«Aujourd'hui, la police est à l’image de la population», témoigne Lola Menahem, qui explique qu‘il y a eu «une féminisation» dans les rangs de la police «tout au long du siècle», qui s'est «accrue ces dernières années». C'est «l'évolution la plus flagrante» selon elle, entre les forces de l'ordre représentées dans la série Paris Police 1900 et la réalité du terrain aujourd'hui.

«Dans cette série, il n’y a pas beaucoup de femmes. C'est quand même assez homogène», constate la porte-parole adjointe de la police judiciaire. «On recherche désormais tous les métiers dans la police, contrairement au début du siècle», ajoute-t-elle. «La police reflète beaucoup plus la diversité de la population, dans toutes ses composantes et dans tous ses talents».

Pour autant, il y a selon elle «des choses qui ne changent pas» au fil des années. Au premier rang desquelles «la passion de l'enquête» décrite «à travers la série», selon la commissaire de police. Et d'abonder : «pour les enquêteurs que nous sommes», cette passion du métier d'enquêteur nous parle [...] avec ce lien entre la persévérance et le doute» qui existent «quand on mène une enquête».

Les avancées technologiques

Autre grand changement depuis le début du XXe siècle, l'arrivé des nouvelles technologies dans les bureaux de la police. «La technologie est effectivement devenue essentielle pour résoudre les enquêtes», assure Lola Menahem, pour qui l'ADN comme la constitution de fichiers ont «constitué une vraie révolution dans la résolution des enquêtes».

Car si, selon elle, «on n’a pas une base de données pour pouvoir comparer les ADN entre elles, parmi celles de différents individus [...] ça ne sert à rien, c’est complètement vain». La porte-parole adjointe de la police judiciaire rappelle également que les policiers du début du siècle devaient faire face à l'«explosion de la criminalité» et à la difficulté d'«identifier les récidivistes», de sorte qu'ils avaient «du mal à résoudre des enquêtes».

C'est justement ce moment charnière, avec l'arrivée du préfet Louis Lépine et le début des méthodes scientifiques, qui est mis en avant dans la série. A partir de cette date, explique Lola Menahem, «la police se réorganise pour s'adapter à la criminalité», devenue de plus en plus «mobile» et «itinérante».

A voir aussi