Les 5 bienfaits des étirements pour la santé

Des gestes simples aux multiples bienfaits. Que l’on soit sportif ou non, prendre le temps de s’étirer les bras, le dos, ou encore les épaules et les jambes, est aussi bon pour la santé physique que mentale. Voici les principaux effets positifs d’une séance d’étirement sur le corps humain.

Soulage les douleurs

Le fait de rester plusieurs heures devant un écran en position assise, avec la tête légèrement penchée vers l’avant et le dos vouté, peut provoquer des déformations posturales et être source de douleurs dorsales et cervicales.

Si dans certains cas il est nécessaire de consulter un spécialiste, dans les cas les moins graves, réaliser des étirements peut suffire à réduire les symptômes.

Pour le cou, vous pouvez par exemple simplement laisser tomber votre tête en avant, puis la relever et l'amener vers l'arrière, sans forcer. Les mouvements doivent être lents et progressifs.

Et pour relaxer l’ensemble du dos, mettez-vous debout, et grandissez-vous au maximum, les bras tendus vers le haut, en vous hissant sur la pointe des pieds.

donne de l'énergie

S’étirer dès le réveil permet de stimuler la circulation sanguine et de rebooster l’organisme efficacement et en douceur.

Le matin, alors que vous êtes encore dans votre lit, vous pouvez notamment opter pour l’étirement du papillon, qui permet d'ouvrir les hanches et de libérer les lombaires.

En position allongée, les bras le long du buste, fléchissez les genoux, mettez vos pieds plante contre plante, et amenez vos cuisses le plus près possible du matelas tout en tournant la tête à gauche, puis à droite.

Si vous préférez être debout, mettez vos pieds parallèles, penchez-vous en avant très progressivement comme pour toucher vos pieds, en enroulant doucement votre tête et en ayant les bras détendus vers le bas.

Ensuite, laissez le dos s’arrondir et déroulez-le vertèbre par vertèbre. Tout en respirant profondément, remontez ensuite tout doucement, en déroulant chacune des parties du corps.

développe la souplesse

Avec l’âge, mais aussi en raison du manque d’activité physique, les articulations et les muscles ont tendance à se raidir.

Résultat, certains gestes du quotidien, comme lasser ses chaussures, peuvent devenir compliqués, voire douloureux.

C’est pourquoi il est essentiel d’entretenir, ou de retrouver sa souplesse, en réalisant quotidiennement des étirements (environ 10 minutes par jour, ou 20 minutes tous les deux jours).

Ces derniers permettent en effet d’allonger et de décontracter les muscles, et d’améliorer l’amplitude articulaire.

Réduit le stress

Les étirements permettent également d’évacuer le stress, de réduire l’anxiété et de revitaliser le système nerveux.

Pour ce faire, rien de tel que l’Uttanasana ou l'étirement intense. Cet exercice soulage les tensions dans les épaules et la nuque.

Debout, les pieds parallèles (largeur des hanches), penchez-vous complètement vers l'avant pour rapprocher votre ventre de vos cuisses, tout en respirant avec le ventre pour insuffler une plus grande quantité d'oxygène dans les poumons.

Ensuite, redressez-vous délicatement et répétez le mouvement.

Améliore la qualité du sommeil

Enfin, s’étirer quelques minutes le soir, avant l’aller se coucher, permet de favoriser l’endormissement et d’améliorer la qualité du sommeil.

D’une part car les étirements permettent donc de libérer le corps des tensions accumulées dans la journée, et d’autre part de remettre le squelette dans une position correcte.

Il faut savoir qu’au fil de la journée, le corps à tendance à se tasser. Plus précisément, ce phénomène est dû à un tassement des disques qui se trouvent entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale.

Avant se mettre au lit, il est ainsi conseillé de décompresser la colonne vertébrale et d’étirer les muscles du dos.

Vous pouvez par exemple vous allonger sur le dos, puis étendre votre corps au maximum, les bras tendus derrière la tête. Le but est de s’étirer de tout son long pendant 20 secondes, puis de relâcher son corps.

