Covid-19 : quel est le nouveau calendrier vaccinal ?

En déplacement, ce mardi 23 mars, dans un centre de vaccination de Valenciennes (Nord), Emmanuel Macron a annoncé vouloir ouvrir la vaccination contre le coronavirus aux personnes âgées de 70 ans et plus dès ce samedi.

Ce nouveau délai, communiqué par le président de la République en personne, vient donner un coup d'accélérateur bienvenu à la campagne vaccinale en cours, avec l'espoir de porter un coup décisif à l'épidémie de Covid-19 dans l'Hexagone.

Pour rappel, la France avait lancé, le 27 décembre 2020, sa campagne de vaccination en commençant par les pensionnaires des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elle avait ensuite été étendue aux autres publics fragiles comme les personnes de plus de 75 ans, puis aux plus de 50 ans ayant des comorbidités, mais aussi aux soignants, en première ligne.

Un calendrier en constante évolution

Dans la lutte contre le coronavirus, le calendrier vaccinal évolue sans cesse. En fonction de l’arrivée des vaccins d'une part, mais aussi au gré des changements de stratégie.

Dans sa dernière version, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus auront accès à la vaccination à partir du samedi 27 mars, puis on «descendra par tranche d’âge» a indiqué Emmanuel Macron. Par ailleurs, le chef de l'Etat a aussi précisé que les enseignants qui le souhaitaient pourraient être vaccinés à la mi-avril. Toutes les dates à la loupe.

27 décembre 2020 : priorité aux plus fragiles

Les résidents d'Ehpad et d'USLD (Unités de soins de longue durée) reçoivent les premières doses de vaccin anti-Covid. Même chose pour les personnels à risque de ces établissements. Le vaccin est également proposé aux personnes handicapées en établissements spécialisés et aux personnels de ces établissements âgés de 50 ans et plus.

4 janvier 2021 : les soignants entrent dans la danse

Les personnels de santé (âgés de 50 ans et plus) peuvent eux aussi se faire vacciner. Idem pour les pompiers et aides à domiciles (de plus de 50 ans).

18 janvier 2021 : tous les séniors et tous les soignants

Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus se voient offrir un vaccin. Le 6 février 2021, ce sont tous les professionnels de santé qui sont concernés (avec les travailleurs du médico-social, aides à domicile et pompiers de tout âge).

25 février 2021 : les plus de 50 ans avec comorbidités concernés

Les personnes âgées de 50 à 64 ans avec comorbidités se voient proposer par leur médecin le vaccin AstraZeneca. Pareil pour les personnes âgées de 65 à 74 ans (elles aussi avec comorbidités) à partir du 1er mars. Le 15 mars 2021 le vaccin est disponible en pharmacie pour toutes les personnes de plus 50 ans avec comorbidités. Toutefois, quatre jours plus tard, le 19 mars, la Haute autorité de santé (HAS) recommande finalement de n'administrer le vaccin AstraZeneca qu'aux plus de 55 ans.

27 mars 2021 : les plus de 70 ans avant tous les autres

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus (sans notion de comorbidités) peuvent se faire vacciner à partir du samedi 27 avril. Puis, suivant les dernières informations disponibles, ce sera au tour de toutes les personnes âgées de 65 à 69 ans qui, à la mi-avril, pourront se faire vacciner.

Si tout se passe comme prévu en termes de livraisons de vaccins, les enseignants ainsi que d'autres professions «en première ligne» qui souhaitent se faire administrer un sérum pourront se manifester à même échéance, à la mi-avril. Enfin, à la mi-mai 2021, toutes les personnes âgées de 50 à 64 ans pourront y avoir droit si elles le souhaitent. Les moins de 50 ans, eux, devraient pouvoir y prétendre à l'été.