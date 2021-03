Confinement, écoles fermées, télétravail, vaccins... : ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron

Pour son septième discours depuis le début de la pandémie, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement des restrictions sanitaires. Face à une nouvelle hausse des indicateurs de l'épidémie, le mois d'avril sera, selon le chef d'Etat, crucial dans la lutte contre le coronavirus.

les mesures renforcées étendues à toute la métrople

Jusqu'ici ces restrictions, mises en place le 18 mars dernier, ne concernaient que 19 départements français. Elles sont à présent étendues car «le virus circule partout et de plus en plus vite» tandis que les «hospitalisations augmentent» dans le même temps.

L'ensemble du pays est concerné, à l'exception des territoires d'outre-mer. Cela signifie que les «moments de proximité» doivent être «limiter au maximum» et que la limite de 10 km est appliquée aux déplacements de tous les Français de métropole. L'attestation dérogatoire ne sera nécessaire en journée que pour les déplacements qui excèdent cette limite. En soirée, le couvre-feu à 19h est maintenu.

De la même manière, les commerces seront fermés «selon la liste déjà définie» dans les 19 premiers départements concernés et le télétravail, désigné par le chef d'Etat comme la «mesure la plus efficace», sera «systématisé».

Emmanuel Macron a précisé que les Français qui souhaiteraient «s'isoler» dans une autre région que celle où ils se trouvent actuellement pourront le faire ce week-end.

Le week-end de Pâques

Pour ce week-end de fête religieuse, le chef d'Etat demande aux Français d'éviter les rassemblements privés «comme nous avons su le faire à Noël».

Le président de la République assure que «c'est lors de ces occasions que nous nous contaminons le plus».

Les écoles

Le président de la République assure que le virus circule dans les écoles «mais pas plus qu'ailleurs». Aussi, le gouvernement a imaginé une stratégie pour ne pas imposer leur fermeture stricte. Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés durant trois semaines et «le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser les enfants seuls et sans apprendre».

La semaine prochaine, les élèves resteront chez eux et les cours seront donnés à distance. Seuls les enfants de soignants et ceux porteurs de handicap seront accueillis. A partir du 12 avril, la France entière sera placée en vacances de printemps.

Pour les élèves de maternelle et primaire, le retour à l'école est fixé au 26 avril. Les collégiens et lycéens resteront en distanciel plus longtemps et retrouveront le chemin de l'école le 3 mai, avec des «jauges adaptées» si nécessaire.

De leur côté, les étudiants pourront garder le rythme actuel, avec un jour en présentiel autorisé par semaine, s'ils le souhaitent.

Les hôpitaux

Pour soutenir les efforts des soignants, des «renforts» seront mobilisés dans les services de réanimation. Le nombre de lits y a déjà été porté à 7.000 et devrait encore augmenter à un peu plus de 10.000.

Les équipes seront également renforcées en faisant appel aux membres de la réserve sanitaire, constituée d'étudiants en médecine, de soignants retraités et de militaires.

La vaccination

Selon Emmanuel Macron, les vaccins permettent d'apercevoir la «sortie de crise». L'enjeu, est à présent d'accélérer le processus, notamment en obtenant plus de doses, «en accélérant nos achats» mais aussi «en produisant en France et en Europe».

Présentant le calendrier des vaccinations à venir, le chef d'Etat a précisé que les Français entre 60 et 70 ans pourraient prendre rendez-vous dès le 16 avril. Ce sera au tour des personnes âgées de 50 à 60 ans à partir du 15 mai puis, à la mi-juin, la vaccination sera ouverte à l'ensemble des moins de 50 ans.

Emmanuel Macron maintient que l'objectif de vacciner «tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent» d'ici la fin de l'été sera tenu.

Un agenda de réouverture

Les efforts demandés en avril combinés à l'accélération de la vaccination sont présentés par le président de la République comme la «tenaille» qui permettra de contenir le virus et de «commencer à rouvrir le pays à la mi-mai».

Parlant de «retrouver l'art de vivre à la française», Emmanuel Macron a annoncé qu'un agenda de réouverture sera communiqué prochainement pour les lieux de culture, le sport, les terrasses et restaurants. Leur retour progressif est prévu «entre mi-mai et le début de l'été».