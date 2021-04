Rendez-vous, doses, bénéficiaires... Tout savoir sur le vaccinodrome du Stade de France

Depuis 9h du matin ce mardi 6 avril, le Stade de France s'est transformé en vaccinodrome pour accueillir les personnes souhaitant se protéger contre le coronavirus. Le point sur l'un des deux centres géants de vaccination prévus en région parisienne.

Où ?

La célèbre enceinte sportive se trouve dans la ville de Saint-Denis. Elle est accessible depuis cinq lignes de transports en commun : le RER B (La Plaine Stade de France), le RER D (station Stade de France - St Denis), la ligne 13 du métro (station St Denis - Porte de Paris), le tram T1 (station St Denis Basilique) et enfin le tram T8 (station St Denis Porte de Paris).

Pas question toutefois de se faire vacciner sur la pelouse foulée par les Bleus ou le XV de France. La campagne se déroule dans une salle de plus de 2.000 m2 qui se trouve en sous-sol. Réservé d'ordinaire à l'accueil de réunions d'entreprises, le lieu a été aménagement spécialement pour la vaccination, avec l'installation de 15 boxes, de chaises et de bureaux.

Ce qui n'empêchera donc pas les matchs prévus au Stade de France d'avoir lieu, comme la finale de la Coupe de France de foot le 19 mai, ou la finale du Top 14 de rugby le 25 juin.

Pour qui ?

Pour l'instant, comme l'a défini le gouvernement, seules quatre catégories de personnes peuvent y avoir accès : toutes celles âgées de plus de 70 ans, celles âgées de 50 à 54 ans présentant des comorbidités, celles de plus de 18 ans avec une comorbidité à très haut risque (cancer, transplantation, maladie chronique rénale, trisomie 21...) et les soignants.

La liste devrait être élargie à partir de la mi-avril à tous les plus de 60 ans, puis à compter de la mi-mai aux plus de 50 ans, comme indiqué par Emmanuel Macron lors de son dernier discours.

A noter que la moitié des rendez-vous sont censés être réservés aux habitants du département de Seine-Saint-Denis.

Quand ?

Le vaccinodrome est accessible du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures. Il pourrait éventuellement ouvrir le dimanche, si besoin.

Comment prendre rendez-vous ?

Deux moyens existent : le premier est par le site internet Doctolib, en choisissant l'horaire souhaité.

Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone en appellant au 01 43 93 78 77. Des opérateurs répondent tous les jours sauf le dimanche, de 9h à 18h30.

J-2 #VaccinationStadeFrance





Déjà plus de 5000 RDV pris pour la #vaccination contre la #COVID19 au Stade de France



Tout est prêt pour vous accueillir





Prenez RDV sur doctolib ou au 01 43 93 78 77 pic.twitter.com/C0qNhev6wB — Stade de France (@StadeFrance) April 4, 2021

Quels vaccins proposés ?

«Le Stade de France sera doté de vaccins Pfizer ou Moderna en primo-injections, en fonction des arrivages hebdomadaires», fait savoir l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ce mardi 6 avril.

A noter que si «les Pfizer sont pris d'assaut», de très nombreux créneaux pour le vaccin Moderna sont encore disponibles, pour le moment.

Le désamour pour ce vaccin à ARN messager, aussi efficace que le Pfizer, est «peut-être causé par la ressemblance de son nom avec celui d'AstraZeneca», s'interroge-t-on ce mardi au conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

combien de doses ?

Dans un premier temps, environ 1.500 personnes devraient être vaccinées chaque jour, soit près de 10.000 par semaine.

Puis, après cette période de «rodage», et suivant les doses disponibles, le rythme pourrait accélérer. «On va ensuite essayer de monter à 2.500 ou 3.000», a précisé Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix Rouge, ce mardi 6 avril à l'ouverture du centre.

Qui va vacciner ?

Dans ce centre géré par la Croix Rouge française, les injections sont réalisées par des infirmiers, des médecins, des sages-femmes ainsi que des pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Tous sont autorisés à pratiquer par le ministère de la Santé.

Combien de temps ?

Entre l'accueil de la personne, la vérifiaction de ses informations, la piqure et le petit temps de repos qui la suit, le parcours de vaccination prend «entre 30 à 45 minutes», indique Florent Vallée, responsable des opérations à la Croix-Rouge française, interrogé mardi 6 avril sur Franceinfo.

C'est la même durée que dans un centre de vaccination de proximité «classique».

Jusqu'à quand ?

Il est aujourd'hui prévu que le vaccinodrome du Stade de France reste en place pendant six mois, «a minima», a indiqué le 31 mars Alexandra Boutelier, directrice générale du consortium Stade de France.

Une quarantaine de ces méga-centres doit être déployée dans toute la France, dont un au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).