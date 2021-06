Discothèques : vers une réouverture le 2 juillet ?

Elles pourraient reprendre du service pour la saison estivale. La date du 2 juillet est évoquée pour la réouverture des discothèques, selon un communiqué du Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (SNDLL) publié mardi 8 juin, qui souligne que rien n'est acté.

En effet, du côté du gouvernement, on refuse toujours de communiquer une date de réouverture des boîtes de nuit, fermées depuis le mois de mars 2020. Lors d'un déplacement dans la Drôme, Emmanuel Macron a renvoyé vers la date du 21 juin, son entourage précisant par la suite qu'une «clause de revoyure (était) prévue autour de cette date».

Dans un communiqué publié mardi soir après cette annonce du chef de l'Etat, le SNDLL et son président Patrick Malvaës ont expliqué que, bien que rien ne soit encore officiel, un plan de réouverture était en négociations avec l'exécutif. Les établissements de nuit rouvriraient le 2 juillet, avec pass sanitaire obligatoire et jauge à 65 % en juillet (puis 100 % ensuite).

Le pass sanitaire en question

Les discothèques avaient pourtant été écartées du pass sanitaire lors du vote d'un amendement à l'Assemblée nationale portant sur ce dispositif le mois dernier. Il n'a en effet été réservé qu'aux grands événements réunissant plus de 1.000 spectateurs. Si les professionnels de la nuit ne ferment pas la porte à un certificat sanitaire, le SNDLL insiste sur le fait que, dans ce cas, il devrait également être imposé aux bars et restaurants à ambiance musicale (BAM et RAM).

Le syndicat patronal représentatif du secteur pose également d'autres conditions : une réouverture «au libre choix des exploitants», un protocole sanitaire «réaliste» s'agissant de la ventilation, du port du masque ou de la distanciation, et le maintien des aides publiques. Fermées depuis quinze mois, elles sont en graves difficultés économiques, si elles ne sont pas menacées de disparition. Selon le syndicat Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), 152 discothèques sur les 1.600 que compte la France avaient fermé définitivement à la fin mars 2021. Au total, un quart d'entre elles (environ 400) pourraient ne jamais rouvrir, d'après le SNDLL.