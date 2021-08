Île-de-France : quelles nouveautés dans les lycées pour faire face au Covid-19 ?

Pas question de laisser le Covid-19 gâcher la rentrée des plus de 500.000 lycéens franciliens. Cette année, la Région Île-de-France – par la voix de sa présidente Valérie Pécresse – a décidé de prendre les devants et a annoncé ce mardi 31 août plusieurs mesures afin de protéger la santé des élèves et assurer la continuité des cours dans un contexte sanitaire particulier.

De fait, cinq grandes nouveautés ont été annoncées ce mardi, lors de la conférence de rentrée présidée par Valérie Pécresse. Parmi elles, la distribution d'un kit anti-Covid à chaque lycéen, le recours à l'intérim et l'installation de capteurs de CO2 et autres purificateurs d'air dans les cantines des lycées publics.

Distribution de kits sanitaires

Dès la rentrée, un kit anti-Covid sera remis à chaque lycéen. Celui-ci sera composé de deux masques, d'un autotest, de gel hydroalcoolique et d'un fascicule d'informations sur les centres de vaccination, ainsi qu'un autre sur le rappel des gestes barrières.

des navettes vers les centres de vaccination

Par ailleurs, les lycéens qui le souhaitent pourront être accompagnés vers un centre de vaccination. «Les transports sont la seule compétence de la Région que nous pouvions mettre à contribution pour aider à la vaccination des lycéens», a ainsi justifié la présidente de la région Île-de-France.

Pour ce faire, un plan de déplacement pourrait être mis en place, via Île-de-France Mobilités. L'autorité organisatrice des transports en Île-de-France serait alors dépêchée pour gérer des navettes, notamment dans les territoires ruraux de grande couronne, pour permettre à tous les lycéens d'accéder à un centre de vaccination.

Le recours à l'intérim

Créé à la rentrée 2020, le dispositif de recours à l'intérim doit être pérennisé en septembre 2021 afin, explique la Région Île-de-France, «de répondre rapidement aux besoins des établissements». Concrètement, cette mesure permet aux établissements de remplacer rapidement les agents absents dans les lycées. En 2020, plus de 2.500 intérimaires y ont été déployés.

En parallèle, les effectifs des agents des lycées ont été augmentés. L'an passé, le nombre d'agents a été porté à 9.000, avec le recrutement de 500 contractuels supplémentaires pour remplacer les agents vulnérables éloignés du travail par la pandémie. Et ce, afin d'assurer la continuité du service public, d'assurer le nettoyage et l'entretien des locaux ou encore le service de demi-pension.

le travail à distance facilité

Par ailleurs, plus de 8.000 salles de classe ont été équipées en vidéoprojecteurs simples ou interactifs permettant la visualisation de ressources numériques en classe. En cas de besoin, des micros sans fils, webcams et clés 4G seront mis à la disposition des lycéens pour faciliter les cours à distance pour ceux qui seraient placés à l'isolement par exemple.

Enfin, l’espace numérique de travail (ENT) des lycées franciliens – Monlycée.net – a été enrichi de nouveaux modules «proposant des outils de travail personnel, de collaboration et de partage, comme un système de web conférence permettant la création de salles de classe virtuelles, et un système de mise en ligne de vidéos à usage pédagogique nommé Peertube».

Les capteurs de CO2

Dans le but de garantir une bonne aération des classes en cas de besoin, 100 % des cantines des lycées publics ont été équipées des capteurs de CO2 et autres purificateurs d’air. Au total, 210 lycées ont d’ores et déjà commandé un millier de purificateurs d’air, pris en charge par la centrale d'achat régionale.

Par ailleurs, d'ici à la rentrée des vacances de la Toussaint et la reprise des cours d'EPS en intérieur, la Région aura terminé d'équiper de capteurs de Co2 tous les gymnases, salles de sport et salles des professeurs de l'ensemble des lycées publics. La Région prend d'ailleurs en charge le coût des purificateurs d'air à la demande des lycées.