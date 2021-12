Covid-19 : les plus de 65 ans doivent désormais être à jour du vaccin

C’est le jour J pour les plus de 65 ans. A compter de ce 15 décembre 2021, ils doivent avoir reçu leur dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour conserver leur pass sanitaire.

Pour freiner la reprise épidémique et la cinquième vague, le gouvernement a pris la décision de conditionner la validité du pass sanitaire à l’injection de la dose de rappel. Ainsi, les premiers à voir cette obligation entrer en vigueur sont les 65 ans et plus.

Pour être éligible à la dose de rappel, il faut avoir reçu sa dernière dose de vaccin Pfizer, Moderna ou Astrazeneca il y a cinq mois. A partir de là, s’ouvre un délai de deux mois durant lequel la personne concernée doit se faire administrer le rappel. Pour le vaccin à dose unique Janssen, le délai d’éligibilité est d’un mois et celui d’injection d’un mois supplémentaire.

Un nouveau QR code après le vaccin

Si les délais accordés par les autorités sanitaires sont dépassés, le pass sanitaire sera désactivé et le QR code sera archivé comme «certificat expiré», il ne sera donc plus jamais utilisable.

Dans tous les cas, une fois la dose de rappel effectuée, un nouveau QR code sera attribué et sa validité dépendra du nombre de doses reçues. S’il s’agit d’une seconde dose, il faudra attendre sept jours avant que le pass sanitaire ne devienne valide. Dans l’hypothèse d’une troisième dose, le pass devient actif immédiatement.

Pour éviter toute mauvaise surprise, l’application TousAntiCovid se met à jour et ajoute une notification qui alertera l’utilisateur de la date d’expiration de son pass sanitaire et du délai qui lui reste avant qu’il se désactive. Pour les adultes de plus de 18 ans, cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 15 janvier 2022.