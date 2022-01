Levée des mesures sanitaires : ce qui pourrait être annoncé ce soir par Jean Castex et Olivier Véran

A l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire qui s'est tenu dans la matinée de ce jeudi 20 janvier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que le Premier ministre, Jean Castex, et Olivier Véran, ministre de la Santé, tiendront une conférence de presse ce soir à 19h.

But principal de cette prise de parole : «donner un calendrier précis, détaillé de levée progressive des dernières mesures de restriction dans notre pays», a indiqué Gabriel Attal à la mi-journée en conférence de presse.

Pour autant, alors que l'épidémie de Covid-19, sur fond de variant Omicron, continue de maintenir la pression sur les hôpitaux, le gouvernement devrait plutôt acter à ce stade une forme de changement dans la continuité, en maintenant la majeure partie des mesures actuelles pour les lever progressivement dans le temps.

Prolongation du télétravail

Sauf surprise, Jean Castex et Olivier Véran devraient ainsi notamment décider de prolonger le télétravail. Mercredi, Elisabeth Borne, la ministre en charge du dossier, avait d'ailleurs déjà préparé les partenaires sociaux à cette idée en leur annonçant que le gouvernement envisageait de prolonger «pour encore deux semaines» la règle prévoyant trois jours minimum de télétravail par semaine.

Levée progressive des jauges

Depuis le 3 janvier et pendant trois semaines, les jauges sont limitées à 2.000 personnes pour les spectacles en intérieur. De leur côté, les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, ont elles aussi été priées de garder portes closes pour trois semaines supplémentaires à compter du 3 janvier dernier.

L'option la plus probable à ce stade consisterait à donner un calendrier de levée des restrictions, notamment en ce qui concerne les jauges, de façon à donner un horizon clair après le 24 janvier.

Préparer le coup d'envoi du pass vaccinal

Selon toute vraisemblance, le gouvernement devrait aussi réaffirmer sa volonté de mettre en place le pass vaccinal au plus vite, et si possible dès ce week-end.

Mais si le Parlement a adopté par un dernier vote de l’Assemblée nationale, dimanche 16 janvier, l'entrée en vigueur controversée du pass vaccinal, celui-ci doit encore être validé par le Conseil constitutionnel. Les Sages se prononcent d'ailleurs demain à ce sujet.

Les épreuves du bac reportées

C’est l’une des revendications portées dans la rue ce jeudi, jour de mobilisation des enseignants. Ce soir, Jean Castex et Olivier Véran pourraient annoncer un report en mai ou juin des épreuves de spécialité du baccalauréat, prévues en mars.

C'est du moins le scénario qui tient le plus la corde, de sources concordantes au sein de l'exécutif relayées dans les médias. Jean-Michel Blanquer, fragilisé après la polémique sur ses vacances à Ibiza, n'a pas écarté cette option qui était au menu, ce mercredi, d'une réunion commune entre le ministère de l'Education nationale et le Conseil national de la vie lycéenne (CNVL).