Législatives 2022 : les 10 circonscriptions à suivre

Le premier tour des élections législatives se tient ce dimanche 12 juin. Si plus de 500 députés doivent être élus, certains candidats seront plus scrutés que d'autres. C'est notamment le cas de la Première ministre Elisabeth Borne, ou de certains anciens prétendants à l'Elysée. Voici les 10 circonscriptions qui seront très suivies.

6e du Calvados : Elisabeth Borne sous pression

Fraîchement nommée Première ministre, Elisabeth Borne se présente dans la 6e circonscription du Calvados. Originaire de Livarot, elle se défend d'être parachutée. Mais cette circonscription, où LREM avait obtenu l'un de ses meilleurs résultats en 2017 avec Alain Tourret, ne devra pas lui échapper sous peine de devoir dire au revoir à Matignon plus vite que prévu. Un scénario souhaité par ses principaux adversaires, Noé Gauchard pour la Nupes et Jean-Philippe Roy pour le RN.

4E DU LOIRET : PREMIÈRE ÉLECTION POUR JEAN-MICHEL BLANQUER

Pour la première fois, Jean-Michel Blanquer va se confronter au vote des Français. L'ancien ministre de l'Education, qui n'a jamais été élu, va tenter de devenir député de la 4e circonscription du Loiret. Un défi loin d'être gagné d'avance dans ce territoire où Marine Le Pen (RN) est arrivée en tête au premier (32%) et au second tours (52%) de la présidentielle.

5e de l'Ain : Damien Abad sanctionné ?

Dans la tourmente après des accusations de viol, Damien Abad joue très gros lors de ces législatives. Le ministre des Solidarités se présente dans la 5e circonscription de l'Ain, son fief électoral où il s'était imposé haut la main en 2012 puis 2017, sous l'étiquette LR. Dans cette circonscription, les électeurs ont placé Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle avec 25,4% des voix.

4e du Var : Un nouveau test pour Eric Zemmour

Quatrième candidat à la présidentielle avec 7% des voix (et dernier au-dessus des 5%), Eric Zemmour se présente à Saint-Tropez. Là où il avait obtenu 14,7% au premier tour en avril dernier. Mais le leader de Reconquête aura fort à faire avec face à lui un candidat RN, Philippe Lottiaux, et la sortante LREM Sereine Mauborgne.

11e de la Gironde : une belle prise pour le RN ?

Avec Edwige Diaz, le Rassemblement national pourrait décrocher son premier siège en Gironde du côté de Blaye, dans la 11e circonscription. La porte-parole du parti d'extrême droite compte bien capitaliser sur les 36,5% de Marine Le Pen au 1er tour de la présidentielle pour arracher cette circonscription à la sortante LREM Véronique Hammerer, qui l'avait elle-même ravie à la gauche en 2017.

4e des Bouches-du-Rhône : Passage de témoin insoumis

Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, a renoncé à se présenter aux législatives. Mais pour que sa circonscription de Marseille reste dans le parti, il y a envoyé son directeur de campagne, Manuel Bompard. Ce dernier, battu il y a cinq ans en Haute-Garonne, espère profiter du carton enregistré par Jean-Luc Mélenchon lors du 1er premier tour de la présidentielle (54,4%).

8e de Haute-Garonne : Carole Delga et les résistants

Largement réélue l'an dernier à la tête de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga a rejeté l'accord de la Nupes à gauche pour les législatives, choisissant de soutenir au cas par cas des candidats dissidents. Dans son ancienne circonscription, la huitième de Haute-Garonne, elle s'est investie en tant que directrice de campagne du sortant Joël Aviragnet qui était investi par la Nupes, mais dont la situation est depuis confuse. L'écologiste Annabelle Fauvernier y revendique le soutien de LFI, EELV et Générations.

15e de Paris : duel à gauche

Dans la 15e circonscription du nord-est de Paris, la socialiste Lamia El Aaraje a choisi de se maintenir face à l'insoumise Danielle Simonnet (Nupes). Le PS estime que la circonscription aurait dû être réservée à Mme El Aaraje, élue en 2021... face à Mme Simonnet. Le Conseil constitutionnel avait ensuite invalidé cette partielle en raison d'un autre concurrent qui avait indûment utilisé le logo LREM.

11e du pas-de-calais : Marine Le Pen pour confirmer

Malgré la déception de sa défaite à la présidentielle, Marine Le Pen est remonté en selle et repartie en campagne pour tenter d'être réélue dans sa 11e circonscription du Pas-de-Calais. Il y a cinq ans, elle avait obtenu plus de 46 % des voix au premier tour. Cette fois, elle espère bien dépasser les 50% et se passer de second tour. Une façon pour elle d'affirmer son rôle de première opposante au président Emmanuel Macron.

1ère du Lot : la relève des Républicains

Le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradié, figure de la jeune garde qui appelle à rompre avec le Sarkozysme, se représente dans cette circonscription historiquement ancrée à gauche qu'il avait remportée d'une courte tête il y a cinq ans face à un adversaire LREM. Dans un département où Valérie Pécresse, dont il était le porte-parole, a tout juste dépassé la barre des 5%, il fait face à la candidature du PS Rémi Branco et de la Nupes Elsa Bougeard. Le candidat LREM Frédéric Decremps s'est retiré à la dernière minute pour des raisons personnelles.