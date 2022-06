Législatives 2022 : un premier tour plein d'espoir pour le RN

Le Rassemblement national (RN), pour qui ce premier tour des élections législatives était perçu comme un test sur sa capacité à rassembler hors de la présidentielle, a finalement obtenu de très bons résultats.

Bien que le Rassemblement national ne se soit classé que troisième au niveau national, derrière le camp présidentiel et la Nupes, et que le parti n’a pas obtenu un score aussi haut que lors de la présidentielle (18,7% contre 23,15%), plusieurs éléments font que le premier tour des législatives a plutôt été une réussite pour lui.

Le parti a en effet connu une nette augmentation de son score national en cinq ans. En 2017, il n’avait obtenu que 13,20% des voix. Une hausse de 5,5 points, qui se voit sur le terrain. Le RN s’est classé en première position dans 108 circonscriptions, alors que ce n’était le cas que dans une vingtaine il y a cinq ans. De même, 120 de ses candidats s’étaient qualifiés pour le second tour, contre 208 cette année.

Un groupe parlementaire dans le viseur

«C’est un score historique pour le parti dans des législatives», a ainsi analysé pour CNEWS Bruno Jeanbart, politologue et vice-président de l’institut de sondage OpinionWay. «C'est la première fois que la décote entre le score à la présidentielle et celui aux législatives est si faible. C'est aussi l'espoir d'avoir presque trois fois plus de députés avec la possibilité enfin d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale».

Le Rassemblement national devra pour cela obtenir au moins 15 députés dimanche prochain. Une possibilité réelle selon les estimations, dont les limites larges donnent 15 à 40 députés et celles plus resserrées 20 à 35 élus.

Le RN, seul parti à ne pas chercher les alliances

Si les scores et les prévisions peuvent néanmoins paraître assez faible, vis-à-vis de la Nupes ou d’Ensemble, les cadres du RN ont dégainé dès dimanche soir leur analyse, pour contrer cet argument. Ils ont fait remarquer que le parti n’a réalisé aucune alliance ni aucune entente, en se présentant seul face aux électeurs. Quand la Nupes regroupe la quasi-totalité de la gauche, qu'Ensemble est un agrégat de sept partis du camp présidentiel, et que Les Républicains sont associés aux Centristes et à l’UDI, le Rassemblement national a gagné ses voix à lui tout seul.

De quoi permettre à ses membres de communiquer sur le fait que, selon ce point, le RN était logiquement, selon eux, le «premier parti de France».

De ce fait, le parti a aussi pu se féliciter de ne pas avoir subi la concurrence d’Eric Zemmour et son parti. «Ils n’ont pas été mis en difficulté par Reconquête, qui n’a pas réussi à faire le poids dans de nombreuses circonscriptions», a ainsi avancé Bruno Jeanbart.

Le Rassemblement national a donc pu profiter de ces législatives pour affirmer son hégémonie sur le camp identitaire, en même temps qu’il a confirmé sa capacité à mobiliser ses électeurs, même hors de la présidentielle.