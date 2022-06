Canicule : 4 questions que pose cette vague de chaleur

Depuis hier soir, une vague de chaleur s'est mise en place avec des températures maximales entre 35 et 39 °C. Comment la qualifier ? Quels sont les précédents ? Ce phénomène provoque plusieurs interrogations.

Un coup de chaud. Après l’épisode orageux qui a touché la France la semaine dernière, une vague de chaleur, avec des températures extrêmement élevées, se met en place depuis hier soir et gagne progressivement l’ensemble de l’Hexagone jusqu'à samedi.

Le phénomène va durer environ 5 jours et sera, ensuite, suivi de perturbations pluvieuses le week-end prochain qui, elles, débuteront par la façade atlantique avant de gagner l’ouest du pays.

Mais ce type d’épisode, anormalement précoce pose plusieurs questions.

Qu’est-ce qu’une vague de chaleur ?

Toute hausse de chaleur n’est pas considérée comme une vague de chaleur. Pour que cela soit le cas, il faut que les températures soient anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs.

De plus, la vague de chaleur doit répondre à plusieurs critères pour qu’elle soit «identifiée» comme telle.

En effet, l’indicateur thermique national doit être supérieur ou égal à 25.3 °C au moins un jour durant l’épisode. Puis, il doit rester à 23.4 °C pendant au moins 3 jours. Enfin, il ne doit pas descendre une seule fois sous 22.4 °C.

«Le présent épisode répondrait à ces critères sur les journées de jeudi, vendredi et samedi», note Météo-France.

Quelle est la différence entre une canicule, un pic et une vague de chaleur ?

Des différences malgré les ressemblances. Durant cette semaine, on parlera bien d’une «vague de chaleur». D’abord, pour faire la différence entre le pic et la vague de chaleur, on regardera, en premier, la durabilité du phénomène.

En effet, un pic est également un épisode de chaleur. Cependant, celui-ci est de courte durée. Généralement, ce type d’épisode ne dure que de un à deux jours et ne respecte, donc, pas les critères ci-dessus pour être qualifié de «vague de chaleur».

Un autre phénomène revient souvent l’été. Il s’agit de la «canicule». Durant cette dernière, la valeur minimale de température obtenue la nuit est prise en compte.

Pendant une vague de chaleur, les températures sont plutôt rafraichissantes le soir permettant aux corps de récupérer. Or, lors d’une canicule, elles restent hautes.

Quelles ont été les canicules et les vagues de chaleur les plus intenses en France ?

Depuis 1947, la France a recensé 43 vagues de chaleur. Pour Météo-France, la vague actuelle serait, à l’échelle nationale, la plus précoce. Auparavant, la vague la plus précoce au niveau national a eu lieu du 18 au 22 juin 2017.

En 2003, la canicule a duré du 2 au 12 août. Elle a été marquée par son intensité et son extension géographique, mais également par ses conséquences dramatiques, avec plus de 10.000 morts. Cet été-là a été exceptionnellement le plus chaud jamais observé depuis 1950.

En vingt ans, 50 vigilances rouges ont été déclenchées pour des phénomènes météorologiques dont 3 vigilances canicules : du 27 au 29 juin 2019, du 24 au 26 juillet 2019 et du 7 au 12 août 2020.

Quel est le rôle du réchauffement climatique dans ce type d’épisode ?

Pour mesurer l’impact du réchauffement climatique sur ce type d’événement, il est possible de se référer aux scénarios RCP (Representative Concentration Pathway, ou «Trajectoires représentatives de concentration») établis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Ils permettent de modéliser le climat futur sur la base d’hypothèses différentes concernant la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise dans les années à venir.

«Selon les dernières projections climatiques [...], le nombre de jours de vagues de chaleur ou de canicule est annoncé en hausse dans tous les scénarios [...]», a indiqué Météo France, ce mardi 14 juin. Une hausse qui va du simple au double dans le scénario le plus optimiste, à une multiplication par 10 pour le plus pessimiste.

«Cette évolution est exacerbée dans les régions actuelles les plus chaudes, notamment l’arc méditerranéen, le couloir rhodanien et la vallée de la Garonne. Sur ces régions, les vagues de chaleur et journées caniculaires pourront s’étaler sur des périodes supérieures à un ou deux mois en été», explique Météo France.