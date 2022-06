Législatives 2022 : Majorité présidentielle, Nupes, RN... Quelles sont les chances des différentes formations pour le second tour ?

Le second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin, décidera du rapport de forces à l'Assemblée nationale pour les cinq années à venir. Majorité présidentielle, Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), Rassemblement national... Tous veulent se tailler la plus grosse part du gâteau.

Ensemble : majorité absolue ou relative

Arrivée au coude-à-coude avec l'alliance de gauche Nupes au premier tour, la majorité présidentielle devrait obtenir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale.

Selon les projections réalisées par OpinionWay pour CNEWS, la coalition présidentielle Ensemble (LREM, MoDem, Horizons) devrait envoyer entre 260 et 300 députés au Palais Bourbon.

Cette différence entre nombre de voix obtenues au premier tour et nombre de sièges s'explique par les reports de voix, traditionnellement plus favorables aux formations centristes. La coalition Ensemble peut en effet compter les voix de la droite lors de ses 271 duels avec la Nupes et sur celles de la gauche dans les 63 duels avec le Rassemblement national.

Toute la question est maintenant de savoir si Emmanuel Macron obtiendra la majorité absolue (289 sièges) qu'il espère pour pouvoir faire passer ses réformes sans blocage de l'opposition. En cas de majorité relative, il pourrait devoir s'allier avec d'autres partenaires, notamment à droite, pour gouverner.

Nupes : le rêve d'une cohabitation

En faisant jeu égal avec la majorité présidentielle au premier tour, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon est bien partie pour devenir la première force d'opposition à l'Assemblée nationale.

Selon les projections d'OpinionWay, la gauche unie pourrait obtenir entre 170 et 210 dans l'hémicycle, contre seulement une soixantaine actuellement.

Toutefois, aucun institut de sondage ne prédit une majorité de gauche à l'Assemblée, scénario qui pourrait contraindre Emmanuel Macron à nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre.

«Ce sont les pourcentages qui comptent. Les projections, c'est pour calmer le bourgeois», a balayé Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, convaincu de pouvoir inverser la vapeur.

Rassemblement national : percée historique en vue

Avec 18,68% des voix au premier tour, le Rassemblement national a sensiblement amélioré son score de 2017 (13,20%).

Qualifié au second tour dans 208 circonscriptions, le parti de Marine Le Pen peut espérer obtenir entre 15 et 35 sièges à l'Assemblée, contre seulement 8 actuellement. De quoi potentiellement créer le groupe parlementaire (minimum 15 députés) qui leur faisait tant défaut.

Dimanche, le RN pourrait même réaliser sa meilleure performance depuis les élections de 1986, quand le Front national de Jean-Marie Le Pen avait remporté 35 sièges grâce à la mise en place (temporaire) d'un scrutin à la proportionnelle.

Les Républicains : sauver les meubles

En quatrième position du premier tour avec 10,42% des voix, Les Républicains limitent la casse après le fiasco de Valérie Pécresse à la présidentielle (4,78%). Ils envoient 87 candidats au second tour dimanche, loin toutefois des 199 de 2017.

Selon les projections, le parti de Christian Jacob, allié avec Les Centristes d'Hervé Morin et l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, pourrait obtenir entre 55 et 85 sièges, contre plus d'une centaine actuellement.

La droite perdrait son statut de première force d'opposition mais pourrait constituer un pivot essentiel dans le cas où Emmanuel Macron n'obtiendrait pas sa majorité absolue.