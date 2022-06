Législatives 2022 : ces 10 circonscriptions à suivre au second tour

Le second tour des élections législatives se tient ce dimanche 19 juin. Si plus de 500 députés doivent être élus, certains candidats seront plus scrutés que d'autres. C'est notamment le cas de la Première ministre Elisabeth Borne, ou de certains anciens prétendants à l'Elysée. Voici les 10 circonscriptions qui seront très suivies.

6e du Calvados : Elisabeth Borne sous pression

Fraîchement nommée Première ministre, Elisabeth Borne se présente dans la 6e circonscription du Calvados où elle est arrivée en tête avec un score de 34,34 %. Lors du second tour, Elisabeth Borne sera opposée à Noé Gauchard, candidat NUPES qui a fait un score de 24,54 %. Cette circonscription ne devra pas lui échapper sous peine de devoir dire au revoir à Matignon plus vite que prévu.

8E DE L’ESSONNE : NICOLAS DUPONT AIGNAN réélu ?

Nicolas Dupont-Aignan est-il sur le point d’entamer un sixième mandat dans sa circonscription. Le candidat (Debout La France) de la présidentielle 2022 est arrivé en tête des votes avec un score de 28,88 %. Au second tour face à lui, Loïc Delchard, candidat RN à 21,69 %.

5e de l'Ain : Damien Abad validé ou sanctionné ?

Dans la tourmente après des accusations de viol, Damien Abad joue très gros lors de ces législatives, dont il a remporté le premier tour avec 33,38 %. Le ministre des Solidarités sera face à la candidate NUPES Florence Pisani, qui s’est qualifiée pour le second tour avec 23,54 %

5E DE SEINE SAINT DENIS : raquel garrido en tête

Raquel Garrido est arrivée en tête dans sa circonscription, avec un score de 37,9 %. La candidate NUPES, récemment agressée à Drancy est qualifiée au second tour, lors duquel elle affrontera le candidat sortant Jean-Christophe Lagarde, qualifié à 33,41 %.

11e de la Gironde : une belle prise pour le RN ?

Avec Edwige Diaz, le Rassemblement national pourrait décrocher son premier siège en Gironde du côté de Blaye, dans la 11e circonscription. La porte-parole du parti d'extrême droite est arrivée en tête avec 39,42 %. Qualifiée pour le second tour, elle affrontera Véronique Hammerer (LREM), qui avait fait un score de 23,72 % lors du premier tour.

4e des Bouches-du-Rhône : Passage de témoin insoumis

Manuel Bompard, ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, a remporté sans ambiguïté le premier tour des législatives dans sa circonscription, avec un score de 56,04 %. Pour le second tour, le candidat NUPES se retrouvera face à Najat Akodad (LREM) qui s’est qualifiée au second tour avec 14,88 %.

7E DU VAL-DE-MARNE : RACHEL KEKE, ANCIENNE GRÉVISTE ET NOUVELLE CANDIDATE

Parmi les candidatures les plus surveillées figure celle de Rachel Keke (NUPES). La femme de chambre, connue pour avoir mené une grève de vingt-deux mois contre les conditions de travail de l’hôtel Ibis des Batignolles, a remporté le premier tour avec 37,22 % des votes. Lors du second tour, elle affrontera l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu (LREM), qualifiée à 23,77 %.

15e de Paris : duel à gauche

Dans la 15e circonscription du nord-est de Paris, l’insoumise Danielle Simonnet (NUPES) a remporté le premier tour haut la main avec un score de 47,11 %. Elle a un sérieux avantage face à Lamia El Aaraje (PS) qui sera son adversaire lors du second tour. La socialiste s’y est qualifiée avec 17,87 % .

11e du pas-de-calais : Marine Le Pen pour confirmer

Malgré la déception de sa défaite à la présidentielle, Marine Le Pen est remontée en selle et repartie en campagne pour remporter 53,96 % des votes dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Après un premier tour victorieux, la candidate RN affrontera Marine Tondelier (NUPES) qualifiée avec 23,43 %.

1ère du Lot : la relève des Républicains

Le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradié, figure de la jeune garde qui appelle à rompre avec le Sarkozysme, se représente dans cette circonscription historiquement ancrée à gauche, dans laquelle il a décroché 45,46 % des voix. Lors du second tour, il affrontera Elsa Bougeard (NUPES) qui totalise 22,26 %.