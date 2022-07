Incendies en Gironde : qu'est ce que la Sécurité civile ?

Fortement mobilisée pour faire face aux incendies en Gironde depuis près de dix jours maintenant, la Sécurité civile accompagne la population lors des crises ou catastrophes naturelles. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ?

L’histoire

A l’instar de la Protection civile, la direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises (DGSCGC), plus communément appelée Sécurité civile, aide à la gestion et protection des populations en temps de crise. En revanche, il ne s’agit pas d’une association. Même si l'organisation compte de nombreux bénévoles, la Sécurité civile est rattachée au ministère de l’Intérieur et dépend donc de l'Etat. Elle compte sur différents corps de métier pour agir, comme les sapeurs-pompiers.

Initialement créée le 23 juillet 1975 et connue comme le Service National de la Protection Civile (SNCP), elle avait déjà pour but, dès le départ, de secourir les populations.

Dans une archive du journal de la République française datant du 23 juillet 1975, on peut ainsi lire en détails la mission qui lui avait été attribuée : «animer et coordonner les services chargés de la mise en œuvre des mesures de prévention et de secours destinées à assurer la sauvegarde des personnes et des biens, en cas d’accidents, de sinistres et catastrophes ou dans les circonstances ressortissant de la défense civile».

Les missions

La Sécurité civile est la structure centrale du ministère de l’Intérieur responsable de la gestion des risques en France dont les premiers représentants sont les sapeurs-pompiers. Au nombre de 250.000, ils sont capables d’intervenir sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

En cas de besoin, la Sécurité civile peut mobiliser, en plus des sapeurs-pompiers, 2.500 hommes et femmes et des moyens matériels terrestres et aériens. Elle agit lors de différents événements, comme des catastrophes naturelles, à l’instar des incendies qui ravagent la Gironde en ce moment afin de renforcer les premiers dispositifs de secours locaux. Par ailleurs, la Sécurité civile est forte de ses 250.000 bénévoles des associations partout en France.

#JeudiPhotoEn #Gironde, les sapeurs-sauveteurs sont mobilisés aux côtés des sapeurs-pompiers pour lutter contre les #FeuxDeForêt. Ils sont notamment engagés sur des opérations de tronçonnage, qui permettent d’ouvrir des pistes & de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. pic.twitter.com/l83yfhhlzo — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 21, 2022

Dans un premier temps, la Sécurité civile alerte et informe les populations via un processus en lien avec le ministère de l’Intérieur et tous les diffuseurs possibles appelé «Fr-Alert».

Dispositif Fr-Alert ©Sécurité Civile et Gestion des Crises

Ensuite, elle se mobilise toute l’année pour protéger la population, les biens et l’environnement lors de catastrophes naturelles ou de potentiels dangers saisonniers (les noyades pendant l’été par exemple).

Enfin, la Sécurité civile intervient également à l'étranger dans un but de promotion. Créée en 2000, la délégation internationale de la Sécurité civile est composée de cinq personnes et encadre toutes les actions internationales de la formation, d’audit et de promotion du savoir-faire français en matière de sécurité civile en France et à l’étranger.