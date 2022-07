Psoriasis : un quart des personnes atteintes ont déjà annulé leurs vacances à cause de la maladie

Un quart des personnes atteintes de psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau, ont déjà annulé leurs vacances d'été à cause de leur condition. C'est le terrible constat d'une nouvelle étude d'Ipsos pour AbbVie et France Psoriasis.

L'été. Pour la majorité de la population, cette saison est synonyme de vacances, de détente et de fête. Mais elle peut se transformer en véritable angoisse, en particulier chez les personnes atteintes de psoriasis.

[Été et #Psoriasis ] Un quart des personnes a déjà annulé des vacances au bord de la mer, et 29 % des vacances chez des amis. Et vous, avez-vous déjà pensé à annuler vos vacances à cause de votre maladie ?



(re) Découvrez notre enquête @ipsosfrance https://t.co/bV40UXEHzF pic.twitter.com/JG7N42FwTt — AbbVie France (@AbbVieFrance) July 11, 2022

Cette maladie inflammatoire de la peau touche environ 2 % de la population française. Elle se manifeste par des plaques rouges sur le corps, le plus souvent sur les coudes, avant-bras, genoux ou cuir chevelu. Si, dans 80 % des cas, la maladie est légère et peu étendue, elle peut créer un vrai manque de confiance chez ceux qui en souffrent.

Ainsi, un quart des patients ont déjà annulé leurs vacances à cause du psoriasis, révèle une étude Ipsos pour l'association France Psoriasis et l'entreprise biopharmaceutique AbbVie. «L'été est une saison qui rend le corps plus visible», note Claire Roussel, directrice médicale chez AbbVie France. Les patients ont donc peur d'être victimes de moqueries (59 %), de recevoir des commentaires désobligeants (64 %), ou de devoir répondre à des questions sur leurs plaques (74 %).

«Le psoriasis isole»

Si tous les patients ne vont pas jusqu'à annuler leurs vacances, l'été reste une période difficile. Six personnes sur dix (58 %) se cachent sous des vêtements plus couvrants par honte de leur maladie. De même, 38 % sont déjà restés chez eux lors des journées de fortes chaleurs pour ne pas devoir se découvrir, et 37 % sont sortis à des horaires décalés pour éviter la foule.

Malheureusement, cette angoisse a un terrible impact sur la vie sociale des patients. D'après l'étude Ipsos, un tiers d'entre eux privilégient les activités individuelles en été, et 46 % ont déjà demandé à leur conjoint(e) d'accompagner leur enfant en sortie à leur place. «Le psoriasis est une pathologie qui isole», résume Claire Roussel.

Le psoriasis peut se déclarer à n'importe quel âge, avec un pic d'apparition entre 20 et 40 ans. Il survient en général chez les personnes ayant une prédisposition génétique, même s'il existe des facteurs déclencheurs : le stress, un choc émotionnel, la prise d'un médicament... Aujourd'hui, aucun traitement ne peut guérir cette maladie, mais certains permettent de réduire les symptômes.