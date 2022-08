Explosion dans une usine Seveso à Bergerac : y-a-t-il des risques pour la population ?

Une explosion s’est produite mercredi dans une usine de Bergerac (Dordogne), classée Seveso. Huit employés ont été blessés et des questions se posent sur le risque possible encouru par les riverains.

Les voisins de l’usine Seveso de Bergerac doivent-ils craindre des répercussions à la suite de l’explosion en son sein ? Alors que l’entreprise Eurenco, classée «seuil haut», a vu huit de ses employés être blessés, le maire de la commune de Dordogne s’est voulu rassurant concernant ses administrés.

Selon lui, l’explosion, qui s’est produite lors d’une opération de maintenance et dont la cause est l’inflammation de nitrocellulose, une substance dérivée de la cellulose et servant au domaine civil et militaire, ne doit pas inquiéter les habitants de la ville.

«Aucun risque», a-t-il affirmé sur CNEWS. Un petit nuage se serait formé après l’explosion mais aurait pris la direction d’une zone sans aucune habitation. De même, la police de l’environnement serait rapidement intervenue sur place et aucun risque de pollution de l’eau n’a été mis en avant. Les animaux non plus ne devraient pas être mis en danger, a-t-il précisé.

Le périmètre de sécurité mis en place autour de l’usine mercredi soir a d’ailleurs été levé dès que l’incendie était maîtrisé.