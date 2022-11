Julien Bayou : des responsables agricoles portent plainte contre le député EELV

Quatre organisations de producteurs de fruits et légumes ont porté plainte, mardi 22 novembre, contre le député EELV Julien Bayou, qu'ils accusent d'avoir incité à commettre des actes de sabotage sur des réservoirs d'eau agricoles.

Une nouvelle attaque judiciaire contre Julien Bayou. Le député Europe Écologie-Les Verts (EELV) est attaqué par quatre organisations de la filière agricole pour «provocation, suivie ou non d'effet, à commettre un délit».

Une poignée d'agriculteurs l'ont annoncé ce mardi 22 novembre dans une conférence de presse qui s'est tenue devant l'exploitation de Vincent Baille-Barrelle, arboriculteur dont le réservoir d'eau, nécessaire pour irriguer ses cultures, a été dégradé il y a deux semaines.

Notre jeunesse exhorte le pays a agir pour le #climat.





On peut ne pas partager les méthodes mais entendons cet appel c'est de son avenir et de l'avenir de notre pays dont il s'agit.





Rénovons pour l'emploi, la santé, l'autonomie énergétique et le climat !#DerniereRenovation https://t.co/PgA5SzzX8s — Julien Bayou (@julienbayou) October 31, 2022

«C'est tellement facile de se promener la nuit avec une perceuse sans fil pour aller trouer des tuyaux. Et malheureusement, ça existe», expliquait au micro de CNEWS Jean-Michel Delannoy, président de la Fédération des coopérations fruitière, légumière et horticole (Felcoop). «Voir des hommes et femmes politiques inciter à de tels actes de vandalisme, au nom de la désobéissance civile, c’est absolument scandaleux», a-t-il ajouté.

Cette plainte déposée intervient presque un mois après les violentes manifestations contre le projet de «mégabassine» à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Les associations environnementales dénonçaient alors un pillage de l'eau au seul profit de l'agriculture intensive.

Si Julien Bayou ne s'y était pas rendu, des cadres d'EELV comme Yannick Jadot ou Marine Tondelier, candidate à la présidence du parti, étaient présents en soutien aux manifestants. Il lui est toutefois reproché des paroles de soutien en faveur d'auteurs d'actes de vandalisme.

De leur côté, les arboriculteurs estiment que les réservoirs d'eau sont essentiels pour le maintien des cultures. «La tendance est de substituer le plus possible ces prélèvements qui sont faits en été dans le milieu par des prélèvements faits dans des réserves. Donc il faut des réserves qui se remplissent quand l’eau est en abondance l’hiver pour en disposer quand il y en a beaucoup moins l’été», explique Daniel Sauvaitre, président de l'Association national pommes poires (ANPP), dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, nous avons porté plainte contre Julien Bayou en réaction à ses appels à la dégradation des réserves d’eau, eau indispensable à nos cultures. Je vous explique pourquoi ici . ⁦@MFesneau⁩ ⁦⁩ ⁦@Elisabeth_Borne⁩ ⁦@ChLambert_FNSEA⁩ ⁦@lemondefr pic.twitter.com/WULVqPziN2 — Daniel Sauvaitre (@DanielSauvaitre) November 22, 2022

Les travailleurs de la terre sont accompagnés dans leur démarche juridique par Maître Sylvain Pelletreau et Benoît Gruau. Tous espèrent une réponse judiciaire «forte» pour les actes de dégradations volontaires, selon les propos rapportés dans les colonnes de La Nouvelle République.

«C’est tellement facile de se promener la nuit avec une perceuse sans fil pour aller trouer des tuyaux et ça existe. Nous ne laisserons pas passer ces appels à la dégradation de nos moyens de production, de nos futures réserves», souligne à nos micros Daniel Sauvaitre.

Pour rappel, c'est la deuxième affaire judiciaire à laquelle est confrontée Julien Bayou. Le député avait été contraint de se mettre en retrait de la co-présidence du parti, suite à une déclaration télévisuelle de Sandrine Rousseau sous-entendant des actes de harcèlement envers son ex-compagne.