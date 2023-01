Retraites : Edouard Philippe doit s’exprimer en fin de semaine

Alors qu'Elisabeth Borne présente ce mardi sa réforme des retraites, Edouard Philippe, qui n'a jamais caché ses positions, doit s'exprimer sur ce sujet d'ici à la fin de la semaine.

Une prise de parole est prévue. Selon les informations de nos confrères du Parisien, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe devrait s'exprimer d'ici à la fin de la semaine en ce qui concerne la réforme des retraites.

Présenté ce mardi 10 janvier par Elisabeth Borne, ce texte a toujours intéressé le président du parti Horizons. En effet, même s'il n'a jamais caché sa volonté d'être discret, il a plusieurs fois pris position.

Edouard Philippe pour un départ tardif

Pour rappel, en octobre dernier, le maire du Havre avait soutenu l'idée d'un départ à la retraite à 67 ans.

Un an auparavant, il avait déjà milité pour «un report de l'âge légal à 65, 66 ou 67 ans». Une idée sur laquelle il avait cédé un peu de terrain par la suite. «Si on fait 65 ans et que cela marche, cela me va très bien», avait-il indiqué.

Ce mardi, le gouvernement d'Elisabeth Borne doit présenter sa réforme des retraites avec une proposition qui fait d’ores et déjà parler : le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’allongement de la durée de cotisation, qui passerait à 43 ans avant l’horizon 2035.