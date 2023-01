Uniforme à l’école, légitime défense… Le Rassemblement national présente ses textes aujourd'hui à l’Assemblée

Le Rassemblement national bénéficie de sa niche parlementaire, ce jeudi à l’Assemblée. Ses députés auront ainsi l’occasion de présenter plusieurs propositions de loi, dont certaines promettent des débats animés.

De 9h à minuit, les députés du Rassemblement national seront les maîtres des sujets abordés à l’Assemblée nationale. Dans le cadre de sa niche parlementaire, le parti de Marine Le Pen a ainsi l’occasion de mettre en avant plusieurs propositions de loi de son choix.

Le RN avait déjà présenté le contenu de sept de ses propositions au mois de décembre aux commissions de l’Assemblée. Toutes avaient été rejetées. Ce jeudi, il est peu probable que les sept thèmes soient analysés. Le temps devrait en effet manquer, d’autant que comme cela avait été le cas lors de la niche LFI, la majorité présidentielle a les moyens de faire traîner certains débats en longueur, pour en éviter d’autres.

L'augmentation de 10 % des salaires, premier au programme

Parmi les sujets phares défendus par le RN se trouve celui concernant l’augmentation de 10 % du salaire net pour les personnes gagnant jusqu’à trois smic. Cette hausse serait supportée par les patrons en échange d’une exonération de leurs cotisations. La mesure était un symbole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen et le camp macroniste y est fermement opposé, de même que les socialistes.

Il sera aussi question d’une proposition de loi sur la suppression des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-M). La mesure, qui empêche l’accès des villes aux véhicules anciens, et qui doit concerner 45 agglomérations de plus de 150.000 habitants d’ici à 2025, est le symbole de l’écologie punitive, selon les RN. Si Les Républicains et LFI dénoncent eux aussi ces ZFE-M, les chances sont faibles de voir un accord entre les groupes pour accepter cette proposition.

L'uniforme à l'école, pour piéger les députés d'autres groupes ?

Viendra aussi en débat un sujet qui clivera bien plus les différents camps de l’Assemblée. Le RN compte en effet proposer d’instaurer le port d’un uniforme aux couleurs de l’établissement scolaire, dans les collèges et lycées. Le but est à la fois de supprimer «les marqueurs sociaux» que sont les vêtements, selon le député Roger Chudeau, que de stopper «la guérilla sur les abayas», ces tuniques traditionnelles musulmanes dénoncées comme étant un signe religieux par destination. Outre le fond du sujet, le thème pourrait servir à mettre la pression sur Les Républicains et une partie de la majorité, dont des députés semblent favorables à l’uniforme à l’école. Ils se désavoueront ainsi s’ils ne votent pas le texte.

Sujet controversé dans le champ politique, le port de l'uniforme à l'école trouve pourtant un écho favorable dans l'opinion publique. Pour preuve, selon un sondage CSA pour CNEWS publié ce jeudi, 59 % des Français se disent favorables à son rétablissement. Brigitte Macron se prononce d'ailleurs elle-même «pour le port de l'uniforme à l'école», dans un entretien publié mercredi soir par Le Parisien.

Enfin, le Rassemblement national a également inscrit à l’ordre du jour une proposition de loi pour permettre aux parlementaires français et européens élus en France de visiter les centres sociaux et médicaux sociaux, une autre pour l’élection des députés à la proportionnelle ou encore pour la refonte de la fiscalité locale.

Un autre sujet a aussi été inscrit, mais en dernière position, de sorte qu’il paraît impossible qu’il soit débattu : instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre. Une façon de rappeler certains sujets forts défendus par le parti, sans pour autant perdre de temps pour débattre d’un texte qui n’a pas de chance d’être accepté par l’Assemblée.