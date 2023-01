Tempête Gérard : voici les noms des prochaines tempêtes qui pourraient toucher la France en 2023

Depuis ce dimanche soir, une vigilance orange vent violent est émise par Météo-France pour plusieurs départements du nord-ouest de la France. Cette alerte est due au passage de la tempête Gérard, premier nom de la liste pour cette nouvelle année.

Alors que la saison des tempêtes a débuté le 1er septembre dernier avec l’arrivée de l’automne météorologique, la France a inauguré sa première tempête en 2023 ce dimanche soir avec le passage de la dépression Gérard. Et cette dernière a soufflé fort notamment dans le nord-ouest du pays, plaçant plusieurs départements en vigilance orange pour vents violents.

Mais la tempête Gérard n’est que le premier nom de la liste pour l’année en cours dressée par Météo-France en partenariat avec l’Agence de l’Etat espagnol de météorologie (AEMET) et l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).

Dans cette liste préétablie, on peut donc trouver les noms des tempêtes qui succéderont à Gérard, à savoir Hannelore, Isaack, Juliette, Kamiel ou encore Larisa. Ces appellations sont choisies pour les dépressions qui risqueraient de provoquer une vigilance vent, au minimum d’un niveau orange.

«Depuis 2017, Météo-France nomme en effet les tempêtes pouvant toucher la France, l’Espagne ou le Portugal, en partenariat avec les services météorologiques AEMET (Espagne) et IPMA (Portugal). Cette année, la Belgique et le Luxembourg rejoignent cette organisation», a noté Météo-France.

En effet, tous ensemble, ces pays s’accordent sur une liste de noms, masculins ou féminins, pour les tempêtes à venir. Et celles-ci peuvent avoir une consonance française, espagnole ou portugaise.

Cependant, il est possible que deux tempêtes surviennent en même temps et dans deux pays différents. A titre d’exemple, alors que la France fait face à la tempête Gérard, l’Espagne s’apprête à accueillir la tempête Fien, nommée par les services de météorologie espagnols, ce lundi soir. Ce sont alors deux noms différents qui sont retenus, selon les origines géographiques des tempêtes en question.

Le principe de nomination entre les pays s’applique également ailleurs. «Si une tempête affecte d'abord le territoire d'Irlande, de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas, c'est le nom choisi par ces services météorologiques qui sera retenu – et la réciproque s'applique également. Nos homologues britanniques et irlandais ont ainsi également publié une liste pour les tempêtes touchant l'Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas», a expliqué Météo-France.

Cette liste comprend les noms d’Antoni, Betty, Cillian, Daisy et Elliot.