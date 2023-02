Sondage : 62 % des Français favorables à un référendum pour limiter l'immigration

Plus de 6 Français sur 10 (62 %) sont favorables à un référendum pour limiter l'immigration, selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS.

Un nouveau chantier de taille pour le gouvernement. Alors que le pays se mobilise contre la réforme des retraites, le Conseil des ministres a étudié ce mercredi un autre projet de loi d'importance : celui sur l'immigration.

Si le texte prévoit des mesures pour faciliter les expulsions, une réforme du droit d'asile et un volet intégration, il évacue la question d'un référendum réclamé par l'extrême droite, et notamment par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle.

Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, l'idée d'un référendum pour limiter l'immigration séduit pourtant 62 % des Français. Un résultat similaire à celui obtenu lors d'un sondage réalisé en 2021 sur le même sujet.

Si la répartition par âge et par sexe montre une certaine homogénéité dans les réponses, la sensiblité politique des répondants montrent une forte polarisation dans la société.

Ainsi, 37 % des répondants se réclamant de la gauche sont opposés à un référendum sur la question. Un taux qui baisse à 23 % et 26 % pour les partisans de la France Insoumise et d'Europe Ecologie-Les Verts, mais qui grimpe à 41 % du côté du Parti socialiste.

Une idée largement plébiscitée à droite

Au centre, 59 % des personnes interrogées soutiennent l'idée d'un référendum, tout comme 63 % des électeurs du parti présidentiel.

Sans surprise, ceux qui sont le plus favorables à cette idée se trouvent à droite et à l'extrême droite. Dans le détail, 87 % des partisans des Républicains, 97 % des proches du RN et 96 % des soutiens de Reconquête militent pour l'organisation d'un référendum afin de limiter l'immigration.

Concernant le texte présenté aujourd'hui, destiné à séduire à la fois la droite républicaine, de plus en plus radicale sur le sujet, et la gauche, qui dénonce les conditions d'accueil des étrangers, le projet du gouvernement peine pourtant à convaincre les deux camps.

La majorité présidentielle comptait en particulier sur le soutien du banc LR à l'Assemblée, mais le patron du parti, Eric Ciotti, a menacé de ne pas voter le projet de loi de l'exécutif, le jugeant «insuffisant». Les Républicains dénoncent notamment la mesure qui crée un titre de séjour pour les sans-papiers travaillant dans des secteurs «en tension». «On va créer une nouvelle filière de régularisation massive», a pointé Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

Sans l'appui de LR, le gouvernement pourrait être obligé de déclencher l'arme constitutionnelle du 49.3, qui permet l'adoption du texte sans vote.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré les 31 janvier et 1er février sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.