Réforme des retraites : Marine Le Pen annonce déposer une motion de censure

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a annoncé ce mercredi 15 février déposer une motion de censure en réaction au projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement.

Ce mercredi 15 février, la députée du Pas-de-Calais et chef de file des députés RN, Marine Le Pen, a annoncé déposer une motion de censure en réaction au projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement d’Elisabeth Borne.

Marine Le Pen a estimé que «les quelques jours de discussion dans l’Hémicycle ont montré qu’en réalité la mesure majeure du texte était bien le passage de l’âge légal de départ à 64 ans et que le reste des mesures étaient des artifices nullement à même de compenser la brutalité, l’injustice et le caractère antisocial de cette réforme».

«Même ceux qui envisageaient de soutenir la réforme constatent au fur et à mesure du débat public que les mesures dites compensatoires bénéficieront à un nombre infiniment faible de Français», a-t-elle ajouté.

Le groupe Rassemblement national a, en outre, dénoncé le manque de «temps alloué à la discussion de ce texte», et notamment à l’article 7, affirmant que sa motion de censure «s’apparentera à un référendum parlementaire». Celle-ci sera probablement examinée ce vendredi 17 février dans la soirée.

«Il n’est pas admissible que les députés qui sont opposés à la réforme des retraites ne puissent pas exprimer cette opposition et que ce texte parte vendredi à minuit au Sénat sans même que nous ayons abordé l’article 7, un article majeur, qui repousse de deux ans l’âge légal de départ à la retraite», a réagi Marine Le Pen.

"Le RN vient de déposer une motion de censure, [...] pour faire un référendum parlementaire pour ou contre la #RéformedesRetraites", annonce @MLP_officiel. Elle dénonce un "accord" entre Renaissance, la Nupes et LR pour ne pas aller jusqu'à un vote sur le texte. #DirectAN pic.twitter.com/clTRjIBCgZ — LCP (@LCP) February 15, 2023

Plus tôt dans la journée, le président de la République Emmanuel Macron avait eu des propos virulents à l’encontre des oppositions (Nupes, LR et RN) après l’échec de l’exécutif dans la soirée de mardi de faire voter l’article 2 de la réforme des retraites, d’après les informations du Figaro.

«Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. Ils sont totalement perdus et considèrent comme d'habitude que les Français ne sont que le décor de leur action faute d'être au cœur de leurs préoccupations», a avancé le chef de l’État lors du Conseil des ministres.