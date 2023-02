Christianisme : le Carême commence ce mercredi pour les catholiques

Les catholiques célèbrent aujourd'hui le mercredi des Cendres qui marque le début du Carême. Cette période de jeûne, de prière et de partage s’achèvera le Jeudi saint, le 6 avril prochain.

Une période très symbolique. Les catholiques entament ce mercredi 22 février le Carême. Celui-ci doit durer quarante jours, sans compter les dimanches, et s’achèvera donc le Jeudi saint, le 6 avril prochain.

La durée du Carême fait référence aux «quarante années passées dans le désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique», explique l’Église catholique.

«Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements», ajoute-elle.

Au cours de la dernière partie du Carême, caractérisée par une période de jeûne et de célébrations plus intenses, commence la Semaine sainte. Cette dernière, qui débute avec le dimanche des Rameaux le 2 avril, commémore la Cène du Seigneur, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Elle prend fin le Samedi saint, soit le 8 avril, et est suivie par le dimanche de Pâques, le 9 avril. Dès le samedi soir, les catholiques célèbrent la résurrection de Jésus.

Prier, jeûner, partager

Durant cette période, les fidèles sont appelés à se mettre à l’écart «pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de Dieu». Et cela passe notamment par la prière, le jeûne et l’aumône.

«Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui», écrit l’Église catholique.

Pendant ce temps de pénitences, les pratiquants sont invités à renoncer à la cigarette et à l’alcool et doivent notamment manger de façon frugale avec des aliments maigres comme du poisson, du pain, des pâtes ou encore des légumes. Les laitages, les œufs ainsi que les viandes, ou encore les gâteaux et autres gourmandises sont toutefois à proscrire.

«Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont des millions dans le monde et des milliers en France !», affirme l’Église catholique.