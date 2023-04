Usage de la force pour le maintien de l’ordre : face aux critiques, Gérald Darmanin va répondre aux parlementaires

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, va s’adresser et répondre aux questions des députés puis des sénateurs, ce mercredi 5 avril, concernant les critiques qui frappent la méthode du maintien de l’ordre, lors des manifestations du moment.

Alors que les débats sont vifs autour de la question des violences lors des manifestations, entre les accusations visant les forces de l’ordre et les attaques perpétrées contre policiers et gendarmes par des participants dangereusement équipés, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin va défendre sa méthode du maintien de l’ordre, ce mercredi face aux parlementaires.

Interrogé d’abord par les députés, puis par les sénateurs, il devrait revenir sur les affrontements en marge des cortèges contre la réforme des retraites ou ceux, particulièrement marquants, ayant eu lieu à Sainte-Soline le 25 mars dernier.

Déjà très offensif sur la question

Gérald Darmanin devrait en profiter pour poursuivre dans le sens des multiples sorties médiatiques qu’il a effectuées ces derniers jours. Il pourrait ainsi appuyer sur le fait que les violences policières n’existent pas, selon lui, car les agents détiennent la légitimité d’utiliser la force, dans le cadre du droit. Le tout en pointant du doigt l’esprit «anti-flic» de l’extrême gauche et les actes graves commis par certains manifestants à l’encontre des fonctionnaires.

L’usage des LBD, des différentes grenades ou encore les actions de l’unité BRAV-M devraient être abordés également.

Le ministre a déjà expliqué que 36 enquêtes judiciaires étaient en cours via l’IGPN (la «police des polices») et 2 par l’IGGN (l’équivalent pour la gendarmerie). Il a également indiqué que 111 membres des forces de l’ordre avaient été sanctionnés en 2021 et 101 en 2020.

Par ailleurs, depuis le 16 mars, 1.093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, a-t-il révélé. Les députés de la majorité (Renaissance et Horizons) ont demandé à ce qu’une enquête parlementaire soit ouverte concernant les «manifestations illicites violentes», que ce soit en marge des rassemblements contre la réforme des retraites ou à Sainte-Soline. L’objectif serait d’analyser le financement et l’organisation des groupuscules qui se livrent aux violences.