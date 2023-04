«Cent jours» : plein emploi, services publics... ce qu'il faut retenir de la feuille de route dévoilée par Elisabeth Borne

La Première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé, ce mercredi 26 avril, la feuille de route des «cent jours» évoqués par Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat. Quatre priorités ont ainsi été définies : atteindre le plein emploi, accélérer la transition écologique, refonder les services publics, et renforcer l’ordre républicain.

Un plan en quatre étapes. Ce mercredi 26 avril, Elisabeth Borne a dévoilé la feuille de route du gouvernement pour les cent prochains jours. Le chef de l’Etat s’était donné ce délai pour tenter de sortir de la séquence des retraites, chargeant sa Première ministre d’en présenter les grands axes, avec un «premier bilan» attendu le 14 juillet prochain.

Ce plan sera constitué de quatre volets : atteindre le plein emploi, accélérer la transition écologique, refonder nos services publics, et renforcer l’ordre républicain. «Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés», a précisé la Première ministre, qui a reçu d'Emmanuel Macron la mission d'«élargir la majorité» à l'Assemblée nationale.

Atteindre le plein emploi et réindustrialiser la France

C’est la priorité numéro un du gouvernement. Elisabeth Borne a annoncé la volonté de l'exécutif de maintenir les efforts réalisés pour permettre aux Français de «retrouver le chemin de l'emploi». Pour ce faire, le gouvernement mettra en place un plan pour le «plein emploi» au début du mois de juin. Lancé en 2008 par Nicolas Sarkozy, Pôle emploi va ainsi devenir France travail, a confirmé la locataire de Matignon. Cette nouvelle institution doit permettre de réunir dans un seul organe l'insertion professionnelle, la recherche d'emploi, et la formation, actuellement sous l'égide des régions.

Par ailleurs, Elisabeth Borne a annoncé la volonté du gouvernement de mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser les augmentations salariales. Pour cela, la Première ministre a rappelé l'augmentation du SMIC qui entrera en vigueur au 1er mai 2023, constituant une hausse de près de 6% en un an. Elle a également annoncé la mise en place d'un projet de loi de «partage de la valeur», pour inciter les entreprises à mieux rémunérer leurs salariés et ouvrir le droit à l'interessement et à la participation aux entreprises de 11 à 50 salariés.

La Première ministre a enfin rappelé que «le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français», et annoncé plusieurs mesures pour lutter contre l'inflation alimentaire et la flambée des prix de l'énergie. À cet égard, les boucliers tarifaires sur l'énergie seront maintenus, et «un bilan complet» sur le trimestre anti-inflation mis en place en mars dernier sera effectué au mois de juin.

Une partie de ces nouvelles dispositions seront contenues dans une future loi Travail présentée devant le Parlement «avant l'été». «Nous mènerons également les réformes de l'orientation en lycée professionnel», a précisé Élisabeth Borne. Enfin, le plan de réindustrialisation «France 2030» qui vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir, dont la moitié des financements sont destinés à des acteurs émergents, et la moitié aux actions de décarbonation, sera maintenu.

Planifier et accélérer la transition écologique

Le deuxième volet de la feuille de route du gouvernement sera axé sur la transition écologique. Elisabeth Borne a annoncé vouloir une «planification écologique ambitieuse», avec une accélération «dans tous les secteurs et à tous les niveaux». Celle-ci sera matérialisée par le plan eau, annoncé par Emmanuel Macron à la fin du mois de mars, le plan de gestion des forêts, la rénovation thermique des logements, le plan ferroviaire, ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur aérien.

La Première ministre veut ainsi mettre le cap sur la décarbonation de l'industrie en lançant notamment la création d'un plan d'épargne «Avenir climat» pour faciliter l'implantation et l'adaptation des sites industriels. Un projet de loi «industrie verte» sera par ailleurs présenté «mi-mai» devant les parlementaires.

Bâtir de nouveaux progrès et refonder nos services publics

La troisième priorité fixée par Emmanuel Macron pour ces cent prochains jours sera la consolidation de nos services publics, à commencer par la santé et l'éducation, à travers une série de mesures et d'investissements dont Elisabeth Borne a détaillé les contours en reprenant les annonces du président de la République face aux soignants en janvier dernier, ainsi que le plan pour réformer l'école mené par le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye.

Pour la santé, Elisabeth Borne a rappelé les objectifs annoncés par le chef de l'État face aux soignants en janvier dernier : création de 6.000 postes d'assistants médicaux (pour atteindre les 10.000 d’ici à la fin de l’année), création de 2.000 places supplémentaires dans les instituts de formations d'infirmiers, lutte contre les déserts médicaux ou encore désengorgement des services d'urgence.

Du côté de l'éducation, la Première ministre a annoncé une «transformation complète de l'école» pour la rentrée 2023. Au programme : le remplacement automatique des professeurs absents pour des courtes durées, la généralisation des sessions de soutien en Français et en Mathématiques à l'école primaire, ou encore la hausse de la rémunération des professeurs, qui s'inscrit dans le nouveau «pacte enseignants», proposé par Pap Ndiaye.

Renforcer l’ordre républicain et encourager l’engagement

Pour finir, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi que le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat, faute de majorité, repoussant à l'automne un hypothétique texte aux contours qui ne sont, à ce stade, pas définis. «Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains», a-t-elle affirmé.

Toutefois, pour montrer que l'exécutif agit sur cette «priorité» sans attendre une loi, Elisabeth Borne a annoncé la création d'une nouvelle «force aux frontières» nommée «border force» qui sera mise en place «d'ici l'été» à la frontière italienne. Elle associera les forces de sécurité intérieure, les douaniers et les militaires, et sa mise en place devra être «effective dans les six mois». Face à la «pression migratoire» actuelle, quelque 150 policiers et gendarmes vont également être «mobilisés dès la semaine prochaine» dans les Alpes-Maritimes.

Enfin, Élisabeth Borne a annoncé une future loi sur le numérique qui comprendra notamment un «filtre anti-arnaque» et le «renforcement» du blocage des sites pornographiques à destination des moins de 18 ans. Le gouvernement veut aussi permettre un bannissement temporaire des réseaux sociaux, en cas de condamnation à la suite de publications haineuses, pour lutter contre le cyberharcèlement et répondre à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.