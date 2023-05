Robert Ménard : «Les casseurs sont des assassins potentiels»

Invité de La Matinale de Laurence Ferrari ce jeudi 4 mai, le maire de Béziers Robert Ménard s’est exprimé sur les violences commises pendant les manifestations du 1er-Mai et les casseurs : «Ce sont des assassins potentiels».

Les manifestations du 1er-Mai ont une nouvelle fois été le théâtre d’affrontements violents entre les forces de l’ordre et des manifestants radicaux. Invité dans la Matinale de CNEWS ce jeudi matin, Robert Ménard, maire de Béziers proche du Rassemblement national, a dénoncé ce déchaînement de violences.

«Ils viennent pour piller, ils viennent pour incendier, ils viennent pour blesser, ils viennent pour tuer. (…) Ils viennent avec des boules de pétanque, pourquoi ? Avec une boule de pétanque, vous tuez quelqu’un. Bien sûr, ce sont des assassins potentiels», a-t-il déclaré à propos des casseurs.

Selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, 406 policiers et gendarmes ont été blessés lors des manifestations du 1er-Mai dans toute la France. Une vidéo filmée à Paris montrait notamment un policier en feu après avoir reçu un cocktail molotov. Du côté des manifestants, des blessés étaient également à déplorer, notamment à Nantes où un individu a été sérieusement blessé à la main.

«Je suis sceptique sur un certain nombre de propos du gouvernement sur leur volonté de venir à bout de cela», a déclaré Robert Ménard, pour qui le gouvernement n’est pas assez sévère avec les casseurs. Selon un sondage CSA pour CNEWS, 82% des Français sont favorables au durcissement des sanctions contre les black blocs. Hier, mercredi 3 mai, le gouvernement a déclaré «réfléchir» à «comment s’adapter» aux «nouveaux usages» des casseurs lors des manifestations.

«Il y a une double obligation. L'obligation de garantir la sécurité de celles et ceux qui manifestent. Et l'obligation de faire en sorte que ceux qui sont là pour tuer, pour casser, soient mis hors d'état de nuire et qu'ils ne puissent pas participer à ces événements», a expliqué le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à l’issue du Conseil des ministres. Le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont annoncé travailler sur le sujet. L’exécutif pourrait donc proposer une nouvelle version de la «loi anti-casseurs» adoptée en 2019, sur fond de crise des gilets jaunes.