Séisme en France : «c'est important que le gouvernement aille sur place et fasse preuve de solidarité», selon Olivier Klein

Invité de la Matinale de CNEWS, de ce lundi 19 juin, le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, est revenu sur le séisme qui a touché l’Ouest vendredi dernier. Il a affirmé qu’aujourd’hui «nous avons 200 personnes à reloger» et qu’il était important que le gouvernement «fasse preuve de solidarité».

Alors qu’un violent séisme, de magnitude de 5,3 à 5,8 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF), est survenu dans l’Ouest de la France vendredi dernier, peu après 18h, les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ont été les plus touchés.

Selon le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, on compte environ 200 personnes à reloger. «Ces habitations sont inhabitables. Aujourd’hui, on a près de 200 personnes à reloger. Ils sont hébergés dans des familles mais on sait que cela ne pourra pas durer (…) Sur les maisons classées noire, on n’est pas certains qu’elles puissent être réparées et consolidées. Il faut travailler sur du long terme et de l’hébergement provisoire», a déclaré le ministre dans la Matinale de CNEWS de ce lundi 19 juin.

Olivier Klein a par ailleurs estimé qu’il était important «que le gouvernement aille sur place, fait preuve de solidarité et travaille techniquement aux côtés des préfets à des solutions» indiquant qu’il se rendra sur place dans la journée avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, pour «réconforter ces familles sous le choc, dire aussi aux forces de sécurité tout notre soutien et rencontrer les élus et les préfets avec lesquels on est en contact depuis le premier jour».