Violences urbaines : 90 organisations de gauche appellent à des «marches citoyennes» ce samedi

Après la mort de Nahel, qui a provoqué une vague d’émeutes dans toute la France, 90 organisations et partis politiques de gauche appellent à des «marches citoyennes» ce samedi pour exprimer «deuil et colère».

La mort de Nahel, tué par un policier lors d’un refus d’obtempérer, a fait exploser la colère dans toute la France, menant à des émeutes, mais également le clivage entre la gauche et la droite. Après plus d’une semaine de tensions, plusieurs organisations, politiques et syndicales, classées à gauche de l’échiquier politique, ont appelé à l’organisation de «marches citoyennes» partout sur le territoire ce samedi.

Dans un communiqué, notamment relayé par La France insoumise et Solidaires, les organisations dénoncent «les effets de décennies de politiques publiques discriminatoires et sécuritaires ciblant notamment les quartiers populaires et la jeunesse qui y grandit et particulièrement les personnes racisées et précarisées», et mettent aussi en cause «le racisme systémique qui traverse l’ensemble de la société».

Notre pays est en deuil et en colère.





Avec une centaine d'associations, nous demandons une réponse politique.





Nous appelons à des rassemblements à partir de ce soir et à des marches citoyennes le samedi 8 juillet comme la marche organisée par le collectif Vérité et Justice… pic.twitter.com/su3xJtwsTs — La France insoumise (@FranceInsoumise) July 5, 2023

Elles demandent donc que le «gouvernement prenne ses responsabilités et apporte des réponses immédiates pour sortir de l’affrontement». Parmi les revendications des organisations, figure l’abrogation de la loi de Cazeneuve de 2017 sur l’assouplissement des règles sur l’usage des armes à feu pour les policiers. Cette loi est effectivement décriée depuis la mort de Nahel, puisqu’elle permet aux policiers de faire feu sur un véhicule «dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui», sans obligation de prouver la légitime défense, comme c’était le cas jusqu'alors.

«Mettre de l'huile sur le feu», selon l'exécutif

Les organisations demandent également une réforme «en profondeur» de la police, et le remplacement de l’IGPN, par un organisme indépendant. La police des polices est effectivement souvent accusée de protéger les fonctionnaires mis en cause.

Parmi les signataires du communiqué, on retrouve notamment plusieurs partis politiques de gauche, comme LFI, EELV, le Nouveau parti anticapitaliste, ou encore le Parti de gauche. Des syndicats, notamment la CGT, la FSU ou encore l’Unef, font également partie des organisations appelant à ces marches citoyennes. Parmi les associations, on peut également compter Amnesty International, SOS Racisme, Greenpeace France, Les Amis de la Terre, le Planning familial…

Jeudi matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a accusé La France insoumise de «mettre de l’huile sur le feu». «A l'heure où la quasi-totalité de la classe politique se mobilise pour panser nos plaies et penser l'avenir, une partie de la classe politique appelle à manifester, à descendre dans la rue», a-t-il déploré sur LCI. Plusieurs marches ont toutefois eu lieu cette dernière semaine : l'une à Nanterre, en la mémoire de Nahel, et d'autres lundi dernier, à l'appel des maires de France, pour dénoncer les violences contre les élus, notamment après l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses.