Dépression «Patricia» : à quoi faut-il s’attendre avec cette tempête inhabituelle en été ?

Ce mercredi 2 août, un coup de vent inhabituel pour la saison, en lien avec la dépression «Patricia», doit frapper les côtes françaises notamment la Bretagne et la Manche. Cette tempête pourrait engendrer des rafales de vent pouvant atteindre 110 km/h.

Grande vigilance. Quatre départements français ont été placés, ce mercredi 2 août, en vigilance orange pour risque de vague-submersion, explique Météo-France. Il s’agit du Finistère, des Côtes d’Armor, de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche.

Cette dégradation météorologique est en effet en lien avec la dépression «Patricia». Elle doit commencer à 16h, et est valable au moins jusqu’à la fin de la journée de jeudi.

«Cette dépression va traverser les Îles britanniques d’ouest en est, avec une valeur au centre d’environ 981 hectopascals, avant de gagner la mer du Nord. Elle va occasionner un coup de vent notable pour la saison sur une assez large moitié nord du pays, où les rafales de sud-ouest dépasseront fréquemment 70 km/h», a indiqué Météo-France.

Contacté par CNEWS, Météo-France a fait savoir que «sur les côtes de Bretagne et de Manche, des rafales de vent sont prévues de 90 à 100 km/h et 110 km/h sur les caps exposés» notant que «le vent sera généralement sensible sur une moitié nord du pays, un phénomène remarquable pour la saison» où «les rafales seront voisines de 70 à 80 km/h».

Un maximum de vagues attendu le soir

Néanmoins, l’institut météorologique met en garde contre ces valeurs qui «pourront être dépassées sous des averses prenant un caractère orageux, près des frontières du nord-est notamment». La tempête Patricia sera par ailleurs accompagnée de précipitations conséquentes au nord de la Seine avec des cumuls pouvant atteindre une quarantaine de millimètres localement.

Concernant le risque de vague-submersion, Météo-France estime que l’état de la mer doit s’amplifier progressivement en journée, «avec un maximum de vagues attendu pour la pleine mer du soir sur la façade atlantique et la Manche».

«Dans un contexte de forts coefficients de marée, les plus forts déferlements pourront localement provoquer des franchissement de paquets de mer, ainsi que des submersions sur les zones basses ou vulnérables du littoral», a noté le service météorologique.

Les comportements à adopter

Alors que la Manche et la Bretagne sont, en général, bondées de touristes durant les vacances estivales, Météo-France conseille d’être «très prudent» pour toutes les activités nautiques et «d’éviter les sentiers littoraux».

Ainsi, l’institut suggère de ne pas prendre la mer, de s’éloigner des côtes et des estuaires, de se tenir informé et de localiser le kit d’urgence. De plus, il faut surveiller la montée des eaux et protéger les biens qui peuvent être inondés.

Enfin, il faut rejoindre le plus haut point possible ou se réfugier en étage ou, en dernier recours, sur le toit.