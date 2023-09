«Il faut que celles qui voulaient porter l'abaya comprennent pourquoi on l'a interdit», explique Emmanuel Macron

Lors d'un entretien fleuve avec le journaliste et youtubeur HugoDécrypte, le président français Emmanuel Macron est revenu sur l'interdiction de l'abaya au sein des établissements scolaires, entrée en vigueur ce lundi 4 septembre.

C'est l'un des sujets de la rentrée. Invité par le Youtubeur HugoDécrytpe pour s'adresser à la jeunesse française, en direct sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron est notamment revenu sur l'interdiction de l'abaya à l'école. Le président de la République a estimé qu'il fallait que celles qui portent l'abaya «comprennent pourquoi on l'a interdit», et a assuré ne stigmatiser «personne».

«De la maternelle jusqu'au baccalauréat, l'école est laïque et il n'y a pas de place pour les signes religieux», a martelé Emmanuel Macron. Selon lui, ce sont les personnes qui «poussent l'abaya» qui «stigmatisent» car c'est «un choix qui convie quelque chose» et qui dit «moi je suis différent, je vais à l'école comme ça», a-t-il insisté.

Environ 500 établissements concernés

En ce sens, le chef de l'État a défendu l'interdiction de l'abaya en prônant une application stricte de la laïcité, qui est une «question profonde». Emmanuel Macron a également rappelé qu'environ «500 établissements» sont «soumis à la pression» du port de ce vêtement considéré comme religieux.

Face à l'importance d'exiger une application stricte de la laïcité à l'école, Emmanuel Macron a également ouvert la voie à des expérimentations sur le port de l'uniforme. Pour le président de la République, cette méthode, qui sera soumise à la concertation, a pour but d'instaurer une tenue unique, qui pourrait être «un jean, un tee-shirt et une veste», avec pour objectif «la laïcité et une certaine idée de la décence» en évitant toute tenue «qui exclut ou sépare».