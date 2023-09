Mort de Socayna, 24 ans, à Marseille : «Ma fille s'est fait tuer dans sa chambre, même dans les guerres on ne voit pas ça», témoigne sa mère

Leïla, la mère de Socayna, victime collatérale d'une fusillade sur fond de trafic de drogue à Marseille, s'est confiée ce mercredi matin à CNEWS. Très émue, elle revient sur les circonstances dramatiques de la mort de sa fille.

Une famille en deuil. Leïla a perdu sa fille dans la soirée du dimanche 10 septembre. Socayna était dans sa chambre de leur appartement de la cité Saint-Thys à Marseille, lorsqu’elle a été mortellement blessée par balles durant d’une fusillade sous fond de trafic de drogue.

Victime collatérale de ces coups de feu, la jeune femme de 24 ans était sur son ordinateur et buvait un verre de lait lorsqu’elle a été touchée par une balle. Sa mère Leila est inconsolable, et ne conçoit pas que sa fille aînée ait pu perdre la vie dans ces conditions.

«Ma fille s’est fait tuer dans sa chambre, et sa tête a été explosée. Même dans les guerres je n’ai jamais vu ça», s’est-elle indignée en larmes mercredi 13 septembre sur CNEWS.



La mère de famille est dévastée et assure même qu’elle ne sait pas si elle arrivera à «continuer» : «La vie pour moi c’est fini. Il n’y a plus rien», a-t-elle confié.

La mère de Socayna reste pleine d’incompréhension sur les raisons qui ont mené à la mort de sa fille dans cet affrontement : «Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas si c’est les parents, si c’est l’État, les politiciens, je ne sais pas», s’est-elle interrogée désemparée.