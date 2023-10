EELV veut désormais fédérer sous la bannière «Les Écologistes»

Europe Écologie les Verts se réinvente. Au terme des états généraux de l’écologie qui ont débuté en février dernier, EELV a annoncé, ce jeudi, lancer samedi 14 octobre, son nouveau mouvement baptisé «Les Écologistes».

«EELV s’ouvre et devient les Écologistes». Marine Tondelier a tenu ce jeudi une conférence de presse au cours de laquelle, elle a annoncé le lancement d’un nouveau mouvement baptisé Les Écologistes, qui à terme prendra la place d’EELV. La mutation se fera progressivement en vue des élections européennes de juin 2024.

«EELV va changer et devenir les Écologistes. Tout va changer sauf nos valeurs (…). L’ambition change. On veut mettre en lien toutes les personnes qui ont l’écologie dans un coin de leur tête», a expliqué la secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts.

Un mouvement ouvert à tous

Ainsi, le mouvement Les Écologistes est né des états généraux de l’écologie lancés en février dernier par Marine Tondelier et son parti. Une première phase de 150 jours d’enquête populaire a été menée auprès de 30.000 personnes volontaires (pour les trois-quarts non-adhérentes à des partis). Puis une commission constituée de personnes tirées au sort parmi les participants a mis en place la feuille de route de la nouvelle organisation.

Léonore Moncond'huy, maire EELV de Poitiers et co-hôte de cette conférence de presse, a détaillé les grandes lignes de cette feuille de route qui «est structurée en trois parties. Les Écologistes pourquoi ? Les Écologistes avec qui ? et enfin les Écologistes comment ?». Le document, composé de 14 blocs, est actuellement soumis au vote des adhérents mais également des participants aux états généraux, et ce jusqu’à vendredi soir minuit.

Le «pourquoi» est expliqué comme venant d'un besoin des Français d'avoir un discours sur l'écologie plus «audible et crédible». Concernant le second point («avec qui ?»), la question est plus complexe. «Nous voulons travailler avec les alliés de la société civile», a expliqué l’édile de Poitiers qui ajoute qu’au plan politique le nouveau mouvement souhaite «une coopération au service de l’action. Nous avons été fortement encouragés à prendre en compte la diversité.»

Cette diversité semble s'apparenter à une ouverture vers le centre et la droite. Pour le moment, aucune mention d’une «coopération pour l’action» avec les partis d’extrême droite n’est avancée.

Enfin, pour le troisième élément («Comment ?»), Les Écologistes se veulent précis. Ils proposeront une adhésion qui ne sera pas obligatoire pour participer à la réflexion commune ou des formations gratuites sur l’écologie et la politique française, ses enjeux et ses outils.

«Ce qu'on a construit, c'est un mouvement qui est bien plus qu'un parti politique et qui permet à chacun selon ses disponibilités, ses envies, son territoire de s'engager», comme il le souhaite, a estimé Marine Tondelier.

Les nouveaux statuts EELV votés en février

EELV n’est pas voué à disparaître le 14 octobre 2023. Il s’agit d’une première étape de la refondation du parti. «Il y a une question de conduite du changement» a précisé Marine Tondelier, «le processus est long et exigeant. On lance un nouveau mouvement où tout change sauf nos valeurs mais une réforme statutaire ça prend du temps si on veut la faire bien et que les gens adhèrent aux nouveaux statuts.»

Ainsi, le bureau exécutif d’Europe Écologie les Verts tiendra en parallèle de ce lancement un conseil fédéral pour aborder ce sujet et mettre en place un comité des nouveaux statuts (CNS). Ce CNS, composé de personnes ayant travaillé sur les anciens statuts, de membres de l’organisation des états généraux et d’autres élus, aura pour mission d’élaborer des statuts qui seront ensuite rédigés par un juriste.

Ils permettront la mutation d’EELV en Les Écologistes et seront soumis au vote des adhérents en février 2024. «EELV continue d’exister tant qu’on n'en a pas décidé autrement en février», a tenu à préciser la secrétaire nationale du parti.

Une liste unique aux européennes

A terme donc, Europe Écologie les Verts devrait disparaître au profit de cette nouvelle formation à la carte, où les adhérents politiques et ceux qui ont l’écologie «dans un coin de la tête» pourront se rassembler sous la bannière des Écologistes.

Malgré l’ouverture annoncée, Marine Tondelier et Léonore Moncond'huy restent floues sur l’avenir d’EELV au sein de la Nupes, fortement affaiblie par la position de la France Insoumise dans le conflit qui oppose Israël à l’organisation terroriste islamiste Hamas.

Quoi qu'il en soit, pour les élections européennes de juin 2024, la liste écologiste sera indépendante. «Il me paraît évident que sur les bulletins de vote des européennes, il y ait à la fois le logo EELV que les gens connaissent, parce qu’il faut un temps de transition, et celui des Écologistes.», dit Marine Tondelier.

Un double logo pour permettre aux gens de voir la filiation entre les deux. «Europe Écologie Les Vert s’ouvre et devient les Écologistes», conclut-elle.