Mort de Socayna à Marseille : une marche blanche organisée ce samedi en mémoire de la jeune femme, victime collatérale du trafic de drogue

Le 10 septembre dernier, Socayna, 24 ans, était tuée chez elle, touchée par une balle perdue lors d'une fusillade sur fond de trafic de drogue. Ce samedi 21 octobre, sa famille et des associations organisent à Marseille une marche blanche pour lui rendre hommage.

Tuée dans sa chambre. Le 10 septembre dernier, Socayna, étudiante de 24 ans, a perdu la vie alors qu’elle travaillait chez elle à Marseille. Une balle perdue lors d’une fusillade liée au trafic de drogue a fait d’elle la 43e victime du narco-banditisme de la cité phocéenne. Samedi 21 octobre, une marche blanche est organisée pour célébrer sa mémoire.

Le départ de la marche blanche aura lieu à 14h place Jules-Guesde à Marseille. Organisée par sa famille et des associations, parmi lesquelles le Collectif des familles de victimes, cette marche blanche a pour but de «sensibiliser tous les citoyens aux horreurs qui se produisent dans nos villes, dans nos quartiers et même au coeur de nos maisons».

La mort de Socayna avait provoqué une vague d’émoi et de colère. Sa mère s’était confié à CNEWS quelques jours après le drame. «Ma fille s’est fait tuer dans sa chambre, et sa tête a été explosée. Même dans les guerres je n’ai jamais vu ça», avait-elle déclaré. Une colère qui cachait aussi la souffrance ressentie par cette mère en deuil, «la vie pour moi c’est fini. Il n’y a plus rien».