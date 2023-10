Karl Olive : «Il n'y a pas besoin d'être d'extrême droite pour prendre des décisions justes et fermes»

Invité sur CNEWS, ce mardi 31 octobre, Karl Olive, député Renaissance, a estimé «qu'il n'y a pas besoin d'être d'extrême droite pour prendre des décisions justes et fermes».

Le député Renaissance de la 12ème circonscription des Yvelines est revenu, au micro de Sonia Mabrouk ce mardi 31 octobre, sur les décisions «juste et fermes» qu'il a du prendre dans sa circonscription, afin d'illustrer ses propos. «Quand je prends la décision de mettre des cautions mariage pour empêcher les rodéos et des incivilités à l'intérieur de l'hôtel de ville, ça fonctionne. Quand je mets un pouvoir d'achat citoyen, en échange de quoi on offre 30 euros de réduction pour les associations sportives, 50 euros pour la culture, je demande simplement qu'on ait un pouvoir citoyen. Et les Français le comprennent. Et je ne suis pas d'extrême droite», a déclaré Karl Olive, invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce mardi matin.

«Aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire»

«Pourtant vous vous faitez traiter de tous les noms», a rappelé Sonia Mabrouk. «C'est pas grave, on fait 75% aux élections», a précisé Karl Olive. «Tout simplement parce que aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire (...) Y compris dans les quartiers qui sont stigmatisés bien trop souvent», a ajouté l'élu.

Le député Renaissance de la 12ème circonscription des Yvelines s'était illustré, au mois de septembre, en proposant d'interdire «manifestations» et «préavis de grève» avant les grands événements sportifs. Cela n'avait pas manqué de faire réagir l'opposition, qui y a vu une mesure de rétorsion, en se référant aux sifflets et huées qui ont accompagné un discours d'Emmanuel Macron au Stade de France lors de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby.