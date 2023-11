Météo : quand va-t-il enfin s'arrêter de pleuvoir ?

Depuis le passage des tempêtes Ciaran, Domingos et Elisa, la pluie et le temps automnal n’ont pas quitté le nord de la France. Pour les prochains jours, les perturbations devraient rester en place, malgré quelques accalmies qui devraient être observées.

À l’approche de la saison hivernale, et depuis le début du mois de novembre, la pluie est présente quasi-quotidiennement dans l’Hexagone. Il s’agit, là, de la continuité des perturbations enregistrées depuis la mi-octobre. En d’autres termes, le sol français, assoiffé en été en raison de l’absence des précipitations et des fortes chaleurs, a été bien arrosé depuis la mi-octobre.

À titre d’exemple, la France a enregistré entre le 18 octobre et le 6 novembre un cumul moyen de 180.1 mm de pluie. «C'est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur 20 jours consécutifs toutes saisons confondues. Il faut remonter à l'année 1993 pour observer un cumul de 157 mm entre le 20 septembre et le 9 octobre», selon Météo-France.

Et ce n’est pas tout. Car le mois de novembre a également été marqué par le passage de trois tempêtes bien pluvieuses dans le sud-ouest et le nord de l’Hexagone comme Ciaran, Domingos et Elisa, la troisième légèrement moins violente.

Mais depuis, le temps est resté agité et la pluie poursuit sa «résistance» dans le nord du pays tandis que, plus au sud, le soleil et le temps «printanier» étaient déjà de retour ce lundi. Dans les prochains jours, de potentielles éclaircies devraient être observées, notamment dans le nord du pays. Cependant, celles-ci ne devraient pas concerner toutes les régions.

Dans le détail, ce lundi 13 et mardi 14 novembre, le temps automnal devrait dominer les régions nordiques de la France. Ainsi, les averses et les pluies éparses devraient être au rendez-vous.

Ces perturbations devraient gagner doucement le sud du pays durant la journée de mardi notamment à Aurillac, Limoges ou encore Bordeaux. Toulouse, Perpignan, Montpellier, Marseille et Nice devraient continuer à profiter des températures plutôt douces en ce mois de novembre.

Un mercredi calme… puis, rebelote

Mercredi, le soleil devrait être de retour dans la majorité des régions comme en Normandie, en Bretagne, dans les Hauts-de-France ou encore en Île-de-France. Une accalmie qui marquera une «suspension temporaire» des averses, qui devraient être très rares à Amiens, Rouen, Reims, Metz et Strasbourg.

Toutefois, une nouvelle perturbation devrait prendre la direction du nord de la France jeudi. Ainsi, celle-ci devrait toucher, en premier lieu, la Bretagne au milieu d’après-midi avec des rafales comprises entre 60 km/h et 80 km/h et de la pluie «soutenue».

La perturbation devrait se déplacer vers la Normandie et les Hauts-de-France et les vents devraient se renforcer atteignant environ 90 km/h au Havre et jusqu’à 100 km/h à Fécamp, Dieppe (Seine-Maritime), Calais (Pas-de-Calais) et Dunkerque (Nord) en soirée.

Vendredi 17 novembre, le soleil devrait refaire son apparition dans la majorité des régions nordiques comme sudistes. Quelques averses sont attendues dans l’est du pays comme à Strasbourg, Belfort ou Bourg-Saint-Maurice, toujours selon les prévisions probabilistes de Météo-France.

Les perturbations devraient refaire surface rapidement durant la journée de samedi 18 novembre. La pluie devrait concerner la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et l’Île-de-France. Le ciel devrait rester grisâtre durant tout le week-end.