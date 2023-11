Météo : ce que l’on sait de la nouvelle perturbation attendue à partir de ce mercredi en France

Après une journée ensoleillée mardi 7 novembre, une nouvelle perturbation météorologique, caractérisée par la chute de pluies torrentielles, devrait être de retour à compter de ce mercredi 8 novembre, notamment sur le nord-ouest de la France. Aucune mesure tempétueuse n’est à prévoir.

Ce mercredi 8 novembre, le temps pluvieux devrait être de retour dans l’Hexagone, après une journée ensoleillée la veille. Cette nouvelle perturbation, qui survient à quelques jours des tempêtes Ciaran et Domingos, est le fruit d’un courant dépressionnaire organique, a fait savoir Météo-France à CNEWS.

Autrement dit, la nouvelle perturbation provient d’une région de l’Atlantique caractérisée par une pression atmosphérique plus basse que les régions adjacentes. La pression atmosphérique dans la région à l’origine de la dépression est de 979 hPa (unité de mesure de la pression atmosphérique) quand celle-ci atteint 984 hPa et plus de 1.000 hPa dans les autres régions.

© Ventusky

Ainsi, cette perturbation devrait toucher essentiellement le nord-ouest du pays ainsi que la façade atlantique dans un premier temps. Elle devrait concerner Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Lorient, Brest, Le Havre et jusqu’à Calais, placé en vigilance rouge pour «crues» par Météo-France depuis ce mardi.

De ce fait, le service météorologique a indiqué à CNEWS qu’au cours de cette perturbation, les rafales pourraient atteindre les 90 km/h, voire les 100 km/h, sur les côtes. Néanmoins, ce n’est pas l’élément clé de cette nouvelle dégradation puisque celle-ci n’est pas considérée comme «une tempête». «L’épisode sera plutôt marqué par de fortes pluies partout. On n’attend pas de choses méchantes en vent», a précisé Météo-France.

Dans le détail, les premières précipitations sont attendues dans la matinée de mercredi, notamment à Brest. Elles devraient ensuite gagner doucement le territoire avec de fortes pluies attendues à Lorient et Nantes dès la mi-journée. Aux alentours de 19h, ces précipitations devraient concerner une large partie de l’ouest et du nord, y compris l’Ile-de-France.

Cette perturbation devrait traverser tout l’Hexagone dans la soirée de mercredi et jusqu'à jeudi avant d’atteindre la Corse en milieu d’après-midi. Là aussi, une grande quantité de pluie est attendue. Dans le même temps, des orages sont prévus dans le sud-ouest et le nord-est de la France, notamment à Bordeaux, au Havre ou encore en région parisienne, avant une petite amélioration vendredi 10 novembre prochain.